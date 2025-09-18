फटाफट पढ़ें

दिशा पाटनी के घर फायरिंग में दो शूटर मारे गए

आरोपियों का संबंध गोल्डी बराड़ गैंग से है

बरेली पहुंचे पांच शूटर, एक वापस लौट गया

पुलिस ने सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की

मुख्यमंत्री ने परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया

Bareilly News : उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल ही में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की घटना के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर ही दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया. यह संयुक्त अभियान नोएडा एसटीएफ और यूपी पुलिस की टीम ने मिलकर अंजााम दिया.

पुलिस को शुरूआती जांच में ही पता चल गया था कि फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले शूटर गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े हुए थे. अब जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. जानकारी के अनुसार, विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने अपने हैंडलर के जरिए बरेली में चार नहीं, बल्कि पांच शूटर भेजे थे. ये सभी 11 सितंबर को बरेली पहुंचे थे और पंजाब होटल में रुके हुए थे. लेकिन बरेली पहुंचते ही एक शूटर की तबियत थोड़ी खराब हो गई तो वो वापस लौट गया.

मुठभेड़ में तुर्की और ऑस्ट्रिया निर्मित पिस्टल बरामद

इन शूटरों का हैंडलर सीधे कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ और पुर्तगाल में बैठे रोहित गोदारा के लगातार संपर्क में था. इस गोलीबारी के जरिए गैंग का प्लान दहशत फैलाने का था. मारे गए इस शूटरों के पास एनकाउंटर के बाद तुर्की मेड जिगाना पिस्टल और ऑस्ट्रिया मेड ग्लॉक पिस्टल बरामद हुई है.

11 सितंबर को चारो शूटर दो बाइकों पर सवार होकर दिशा पाटनी के घर रेकी करने पहुंचे. काले रंग की स्पलेंडर बाइक पर नकुल और विजय सवार थे, जबकि सफेद रंग की अपाचे बाइक पर अरूण और रविंद्र बैठे थे. अगले दिन, 12 सितंबर को हमले के दिन, ये चारों फिर से दिशा पाटनी के घर पहुंचे. फायरिंग की जिम्मेदारी सिर्फ रविंद्र ने ली वारदात को अंजाम देने के बाद सभी मौके से फरार हो गए. एनकाउंटर में मारे गए दो शूटरों की पहचान अरुण और रविन्द्र के रूप में हुई है.

मुख्यमंत्री ने परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया

हमले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पटानी के पिता और पूर्व डीएसपी जगदीश पाटनी से फोन पर बात कर उनके परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया था. पुलिस ने इस मामले में ढाई हजार से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की पहचान की. इसके बाद मुठभेड़ में दो शूटर अरूण और रविंद्र को मार गिराया गया.

गौरतलब है कि गोलीबारी के बाद गैंग ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और इसे अभिनेत्री की बहन खुशबू पटानी द्वारा कथावाचक प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य पर किए गए कमेंट का रिएक्शन बताया था.

