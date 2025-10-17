Dhanteras 2025 : धनतेरस का पर्व पूरे भारत में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, 18 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा. त्रयोदशी तिथि दोपहर 12.20 बजे के बाद शरू होगी. इस दिन का महत्व पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और ब्रह्म योग के कारण और भी बढ़ जाता है.

पारंपरिक ज्योतिषाचार्य और बाबा गुमानदेव हनुमानगढ़ी के गादीपति पं चंदन श्यामनारायण व्यास के अनुसार, पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की प्राप्ति हुई थी. भगवान धन्वंतरि अमृत कलश हाथ में लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे. यह घटना कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुई थी, इसलिए धनतेरस या धनत्रयोदशी के दिन धन्वंतरि का पूजन करने की परंपरा है. कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस पर्व मनाया जाता है. यह दिन मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरि को समर्पित होता है, साथ ही सुख-समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी, कुबेर, यमराज और भगवान गणेश जी की पूजा का विधान भी है.

धनतेरस के दिन खरीददारी करना बेहद शुभ

धनतेरस के दिन खरीददारी करना बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन वस्तुएं खरीदने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है. खरीददारी अपनी सामर्थ्य अनुसार करनी चाहिए. इस अवसर पर इन पांच वस्तुओं को घर में लाना शुभ माना जाता है- खड़ा नमक, गुड़, खड़ा धनिया, कुमकुम, हल्दी, जो सभी सौभाग्य बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं. धनतेरस के दिन सोना-चांदी के अलावा बर्तन, वाहन और कुबेर यंत्र गोमती चक्र देव प्रतिमा खरीदना शुभ होता है. इसके अलावा झाड़ू खरीदना भी शुभ होता है. इस दिन देशी लाल गाय का पूजन करने का विशेष महत्व है, क्योंकि हमारे शास्त्र में एक मात्र गाय ही ऐसा जीव है, जिसका मूत्र और गोबर दोनों ही पूजा में उपयोगी और पवित्र माने जाते है.

धन तेरस पर चौघड़िया अनुसार खरीदी एवं पूजा के शुभ मुहूर्त

दोपहर 12.20 से 01.38 चर

दोपहर 01.38 से 03.05 लाभ

दोपहर 03.05 से 04.32 अमृत

सांय 05.59 से 07.32 लाभ

रात्रि 09.05 से 10.39 शुभ

रात्रि 10.39 से 12.12 अमृत

मुहुर्त लग्न अनुसार

स्थिर कुंभ लग्न दोपहर 02.48 से 04.21

स्थिर वृषभ लग्न सांय 07.32 से 09.31

स्थिर सिंह लग्न मध्य रात्रि 02.01 से 04.13

