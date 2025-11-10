Haryana

फरीदाबाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल का असली चेहरा आया सामने, जॉइंट ऑपरेशन में दो गिरफ्तार, तीसरा फरार

Ajay Yadav10 November 2025 - 2:06 PM
Haryana News : फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में फिजिशन के रूप में काम करने वाले डॉक्टर मुजम्मिल का असली चेहरा सामने आया, जिससे हर कोई हैरान रह गया. फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी. जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में फरीदाबाद और सहारनपुर से आतंक में शामिल इन डॉक्टरों को पकड़ा गया, जबकि तीसरा अभी फरार है. फरीदाबाद में यह कार्रवाई 10 दिन पहले की गई थी और गुरुवार को पुलिस ने इसका खुलासा किया. पुलिस ने ऑपरेशन और बरामद सामग्री की पूरी जानकारी साझा की.

  • इस मामले में दो गिरफ्तारियां हुई हैं. एक अभी भी फरार है.
  • करीब 10 दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया. वह फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी में फिजिशन के तौर पर काम करता था.
  • जम्मू कश्मीर के टीम ने जॉइंट ऑपरेशन में आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया. आदिल भी इसी आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है.
  • फरीदाबाद के सीपी सतेंद्र कुमार के अनुसार इस मामले में अब तक दो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि तीसरा संदिग्ध आतंकी अभी भी फरार है.

