Bihar

आजम खान ने बिहार चुनाव 2025 में प्रचार से बनाई दूरी, मतदाताओं से लोकतंत्र और एकता के लिए वोट करने की अपील

Ajay Yadav5 November 2025 - 11:08 AM
2 minutes read
Bihar Election 2025 :
आजम खान ने बिहार चुनाव 2025 में प्रचार से बनाई दूरी, मतदाताओं से लोकतंत्र और एकता के लिए वोट करने की अपील

फटाफट पढ़ें

  • आजम खान ने प्रचार से दूरी बनाई
  • सुरक्षा कारण से बिहार नहीं जाएंगे
  • अधूरी सुरक्षा पर विरोध जताया
  • मतदाताओं से वोट की अपील
  • एकता और इंसानियत पर जोर

Bihar Election 2025 : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचार से दूरी बना ली है. मुरादाबाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से वे बिहार नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां ‘जंगलराज की स्थिति है.

आजम खान ने कहा कि उन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से बिहार नहीं जाने का अफसोस है, क्योंकि वहां ‘जंगलराज’ की स्थिति बताई जाती है. उन्होंने कहा कि ‘जंगलराज’ का अंत होना चाहिए, और ऐसे लोगों को देश में आजादी और कानून का राज बहाल करने में योगदान देने का अवसर मिलना चाहिए. साथ ही, उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे लोकतंत्र के लिए मतदान करके देश को बचाने में एकजुट हों.

आजम खान ने अधूरी सुरक्षा पर विरोध जताया

आजम खान ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उन्हें केवल अधूरी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई. मीडिया को दिए बयान में उन्होंने कहा, पूरा सुरक्षा दिया जाए, आधी-अधूरी सुरक्षा का कोई मतलब नहीं. साथ ही उन्होंने बिहार के मतदाताओं से अपील की कि वे लोकतंत्र और इंसानियत को बचाने के लिए वोट करें और एकजुट रहें.

आजम खान ने प्रचार से इनकार किया

आजम खान ने कहा, “किसी जज्बाती नारे या बहलावे पर अपनी ताकत को बर्बाद न करें. जिन्हें आपका विभाजित करना मकसद है, उन्हें पहचानें इसलिए अपने लिए और इस देश के लिए सोचें, वरना मौका फिर नहीं मिलेगा. बता दें कि समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची में आजम खान का नाम शामिल था, लेकिन अब उन्होंने प्रचार में जाने से साफ इनकार कर दिया है.

बांटने वाली सियासत से बचें

आजम खान ने कहा कि मतदाताओं को किसी के धोखे में नहीं आना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि बंटने में फायदा है या एकता में. आजम ने कहा, “हमारा मकसद लोकतंत्र को बचाना है, न कि सियासत में ओहदा हासिल करना. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमें ऐसी सियासत चाहिए जो इंसान को जोड़ने का काम करे, बांटने का नहीं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav5 November 2025 - 11:08 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज

चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज

4 November 2025 - 2:34 PM
Photo of जेल वार्डर और मोबाइल कांस्टेबल के लिए बंपर भर्ती, जल्दी करें आवेदन

जेल वार्डर और मोबाइल कांस्टेबल के लिए बंपर भर्ती, जल्दी करें आवेदन

3 November 2025 - 8:19 PM
Photo of गया में बोले सचिन पायलट, कहा -अब बिहार की राजनीति में रोटी पलटने का वक्त आ गया है

गया में बोले सचिन पायलट, कहा -अब बिहार की राजनीति में रोटी पलटने का वक्त आ गया है

3 November 2025 - 1:45 PM
Photo of ओवैसी का तेजस्वी पर तीखा वार, कहा– मुसलमानों को चरमपंथी बताकर किया अपमान

ओवैसी का तेजस्वी पर तीखा वार, कहा– मुसलमानों को चरमपंथी बताकर किया अपमान

3 November 2025 - 9:27 AM
Photo of ‘आरजेडी और कांग्रेस, एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और दूसरा देश का’, बिहार के नवादा में पीएम मोदी की हुंकार

‘आरजेडी और कांग्रेस, एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और दूसरा देश का’, बिहार के नवादा में पीएम मोदी की हुंकार

2 November 2025 - 6:29 PM
Photo of ‘56 इंच की छाती वाले डरपोक हैं, वोट के लिए डांस कर सकते हैं’, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जुबानी हमला

‘56 इंच की छाती वाले डरपोक हैं, वोट के लिए डांस कर सकते हैं’, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जुबानी हमला

2 November 2025 - 4:39 PM
Photo of “सत्यमेव जयते… अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी”- गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का पहला बयान

“सत्यमेव जयते… अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी”- गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का पहला बयान

2 November 2025 - 10:56 AM
Photo of “बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते”, मोकामा मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सपा का तंज

“बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते”, मोकामा मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सपा का तंज

2 November 2025 - 8:43 AM
Photo of मोकामा हत्याकांड में बड़ा एक्शन: एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह गिरफ्तार, दो समर्थक भी पुलिस की गिरफ्त में

मोकामा हत्याकांड में बड़ा एक्शन: एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह गिरफ्तार, दो समर्थक भी पुलिस की गिरफ्त में

2 November 2025 - 7:51 AM
Photo of मोकामा हत्याकांड के बाद सख्त हुआ चुनाव आयोग, अधिकारियों को हथियार जब्त करने और कड़ी निगरानी के निर्देश

मोकामा हत्याकांड के बाद सख्त हुआ चुनाव आयोग, अधिकारियों को हथियार जब्त करने और कड़ी निगरानी के निर्देश

1 November 2025 - 12:10 PM
Back to top button