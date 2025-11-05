फटाफट पढ़ें

आजम खान ने प्रचार से दूरी बनाई

सुरक्षा कारण से बिहार नहीं जाएंगे

अधूरी सुरक्षा पर विरोध जताया

मतदाताओं से वोट की अपील

एकता और इंसानियत पर जोर

Bihar Election 2025 : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचार से दूरी बना ली है. मुरादाबाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से वे बिहार नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां ‘जंगलराज की स्थिति है.

आजम खान ने कहा कि उन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से बिहार नहीं जाने का अफसोस है, क्योंकि वहां ‘जंगलराज’ की स्थिति बताई जाती है. उन्होंने कहा कि ‘जंगलराज’ का अंत होना चाहिए, और ऐसे लोगों को देश में आजादी और कानून का राज बहाल करने में योगदान देने का अवसर मिलना चाहिए. साथ ही, उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे लोकतंत्र के लिए मतदान करके देश को बचाने में एकजुट हों.

आजम खान ने अधूरी सुरक्षा पर विरोध जताया

आजम खान ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उन्हें केवल अधूरी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई. मीडिया को दिए बयान में उन्होंने कहा, पूरा सुरक्षा दिया जाए, आधी-अधूरी सुरक्षा का कोई मतलब नहीं. साथ ही उन्होंने बिहार के मतदाताओं से अपील की कि वे लोकतंत्र और इंसानियत को बचाने के लिए वोट करें और एकजुट रहें.

#WATCH | Rampur, UP: Speaking about the upcoming Bihar Elections 2025, SP leader Azam Khan says, "I regret not being able to go there because of health and security concerns, as people say there is a 'Jungle Raj' there. So, 'Jungle Raj' must end, and individuals like us should… pic.twitter.com/t4vYezOjQ7 — ANI (@ANI) November 5, 2025

आजम खान ने प्रचार से इनकार किया

आजम खान ने कहा, “किसी जज्बाती नारे या बहलावे पर अपनी ताकत को बर्बाद न करें. जिन्हें आपका विभाजित करना मकसद है, उन्हें पहचानें इसलिए अपने लिए और इस देश के लिए सोचें, वरना मौका फिर नहीं मिलेगा. बता दें कि समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची में आजम खान का नाम शामिल था, लेकिन अब उन्होंने प्रचार में जाने से साफ इनकार कर दिया है.

बांटने वाली सियासत से बचें

आजम खान ने कहा कि मतदाताओं को किसी के धोखे में नहीं आना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि बंटने में फायदा है या एकता में. आजम ने कहा, “हमारा मकसद लोकतंत्र को बचाना है, न कि सियासत में ओहदा हासिल करना. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमें ऐसी सियासत चाहिए जो इंसान को जोड़ने का काम करे, बांटने का नहीं.

