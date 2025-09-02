Bihar

पटना मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव का डांस, बहन रोहिणी ने शेयर किए वीडियो

Ajay Yadav2 September 2025 - 11:43 AM
पटना मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव का डांस, बहन रोहिणी ने शेयर किए चार वीडियो

  • तेजस्वी के डांस वीडियो सोशल मीडिया पर
  • बहन ने चार वीडियो एक्स हैंडल पर शेयर किए
  • पटना मरीन ड्राइव पर तेजस्वी का डांस
  • वीडियो में मोदी पर भी मजाक किया गया
  • मरीन ड्राइव युवाओं की पसंदीदा जगह

Tejasswi Yadav : तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल पर डांस के चार वीडियो लगातार शेयर किए हैं. इन वीडियो में तेजस्वी यादव के साथ उनके भांजे भी दिख रहे हैं.

राजधानी पटना में बीते सोमवार को ‘वोटर अधिकार यात्रा’ का समापन हुआ. इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक वीडियो उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने मंगलवार यानी आज सुबह एक्स हैंडल से शेयर किया है, जिसमें वे कुछ लड़कों के साथ डांस कर रहे हैं.

यह वीडियो पटना के मरीन ड्राइव का

यह वीडियो पटना के मरीन ड्राइव (जेपी गंगा पथ) का है और रात के समय का है. कुछ लड़के तेजस्वी यादव को डांस का स्टेप सिखा रहे हैं. जिसके बाद गाना बजते ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी उनके साथ नाचने लगते हैं. सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो में तेजस्वी यादव के साथ उनके भांजे भी दिख रहे हैं.

रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल से चार वीडियो शेयर किए हैं. एक वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, दिल तो बच्चा ही है जी… मस्ती टाइम @पटना मरीन ड्राइव”. साथ ही रोहिणी ने वीडियो शेयर करते हुए ऋतिक रोशन को टैग भी किया है.

तेजस्वी यादव बच्चों से बात करते दिखे

एक दूसरे पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, “सबसे कीमती है चेहरे की प्यारी मुस्कान, भांजा है अपने मामा जी की जान”. एक वीडियो में तेजस्वी यादव बच्चों से बात करते दिखे, जहां उन्होंने कहा, हम मोदी जी को नचाते हैं. इसके अलावा, एक विडियो में जेतस्वी यादव ‘लालू बिना चालू ई बिहार ना होई’ गाने पर भी डांस करते नजर आ रहे हैं.

बता दें कि पटना का मरीन ड्राइव (जेपी गंगा पथ) जब से बना है यह लोगों के लिए घूमने का एक स्पॉट हो गया है. अक्सर लोग घूमने के लिए शाम में यहां पहुंच जाते हैं. युवक-युवतियों की बात करें तो रील्स बनाना तो तय है. कई लोग परिवार के साथ भी जाते हैं और गंगा के किनारे खूबसूरत नजारे का आनंद लेते हैं.

