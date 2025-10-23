फटाफट पढ़ें

महागठबंधन ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया

पटना में गुरुवार को पहली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस

वीआईपी, कांग्रेस और सहयोगी दल के नेता मौजूद

पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर, विवाद खड़ा

बीजेपी और पप्पू यादव ने आपत्ति जताई

Bihar Assembly Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गुरुवार को पटना के मौर्या होटल में महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. कार्यक्रम में तेजस्वी यादव, अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, सीपीआईएम के दीपांकर भट्टाचार्य सहित कई सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे. इस दौरान महागठबंधन ने सार्वजनिक रूप से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया.

कार्यकर्ता लंबे समय से इंतजार कर रहे थे

इस मौके पर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन के लाखों कार्यकर्ता इस घोषणा का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. उन्होंने बीजेपी पर अपने विधायकों को तोड़ने-खरीदने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. वो समय आ गया है. अब मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर सरकार बनाएंगे. सहनी ने दावा किया कि महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है.

महागठबंधन की पहली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस

महागठबंधन ने इससे पहले सीटों के बंटवारे को लेकर कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और दलों के बीच लगातार तनातनी देखी जा रही थी. बिहार चुनाव को लेकर गुरुवार को पहली बार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है. सबसे बड़ी बात है कि करीब 13 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने-सामने हैं.

महागठबंधन में खासकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है. इसी को देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने बीते बुधवार को लालू-तेजस्वी से मुलाकात भी की थी.

पोस्टर पर केवल तेजस्वी की तस्वीर

दूसरी ओर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है पोस्टर पर केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर है. जबकि अन्य सहयोगी दलों के नेताओं की तस्वीर नहीं दिखाई गई है, सिर्फ उनके सिंबल दिखाए गए है. इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, “महागठबंधन में भारी अंतर्कलह अब सार्वजनिक हो चुका है. उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी ने तेजस्वी को चेहरा नहीं माना, अब तेजस्वी ने राहुल गांधी को पोस्टर से हटा दिया. उनका मानना है कि यह पोस्टर ही महागठबंधन के टूटने की घोषणा है.”

पोस्टर पर अन्य नेताओं की तस्वीर नहीं होने पर सांसद पप्पू यादव ने भी आपत्ति जताई है. उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी के बिना यह पोस्टर क्यों जारी किया गया. पप्पू यादव ने कहा कि गठबंधन में शामिल सभी नेताओं की तस्वीर होनी चाहिए और तस्वीर न होने से गलत संदेश जाता है.

