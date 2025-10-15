Punjabराज्य

दीवाली से पहले पंजाब में बड़ी कार्रवाई…एके-47 राइफल, तीन ग्लॉक पिस्तौलें बरामद, तीन व्यक्ति गिरफ्तार

Amzad Khan15 October 2025 - 1:05 PM
2 minutes read
SSOC Amritsar Arrests
एसएसओसी अमृतसर की टीम ने तीन तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ए.के.-47, ग्लॉक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए.

SSOC Amritsar Arrests : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित और शांतिपूर्ण त्योहारों के सीजन को सुनिश्चित करने के लिए चल रही विशेष जांच और कार्रवाई के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से एक ए.के.-47 राइफल, दो मैगज़ीन और 60 जिंदा कारतूस, साथ ही तीन 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौलें, सात मैगजीन और 50 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां दी.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरविंदर सिंह उर्फ गिंदर निवासी संगराई (गुरदासपुर), विपिन कुमार उर्फ मनीष निवासी मरियांवाल, बटाला, और चमकौर सिंह निवासी नत्त, बटाला, जिला गुरदासपुर के रूप में हुई है. यह कार्रवाई उस बरामदगी के एक दिन बाद की गई है, जिसमें तरनतारन जिले के खेमकरण क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास दो ए.के.-47 राइफलें और एक पीएक्स5 पिस्तौल सहित तीन हथियारों की खेप बरामद की गई थी.

अमेरिकी तस्कर का कनेक्शन सामने आया

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अमेरिका स्थित गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी ने पाकिस्तान से इस खेप की व्यवस्था की थी. यह खेप सितंबर 2025 के मध्य में गुरदासपुर जिले के कलानौर क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास ड्रोन के जरिए गिराई गई थी, जिसे गिरफ्तार आरोपियों ने प्राप्त किया था.

डीजीपी ने कहा कि तस्करों की पहचान करने, इस मामले के पिछले और अगले संबंधों को सुलझाने तथा पूरे तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने के लिए जांच जारी है.

गिरफ्तारी के दौरान हुई बड़ी बरामदगी

ए.आई.जी. (एसएसओसी) अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने कार्रवाई से संबंधित विवरण साझा करते हुए बताया कि गिंदर और मनीष की गिरफ्तारी के दौरान एक ग्लॉक पिस्तौल बरामद की गई थी, जिसके बाद चमकौर सिंह का नाम सामने आया. इसके बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया और प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान यह बरामदगियां की गईं.

हत्या के मामले में भी जुड़ा है आरोपी का नाम

ए.आई.जी. ने बताया कि गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी का नाम जुगराज सिंह सरपंच चीमा खुड़ी की हत्या में भी सामने आया है, जिसकी जिम्मेदारी मनू अगवान गिरोह ने ली थी. इस संबंध में आगे की जांच जारी है.

इस संबंध में, आर्म्स एक्ट की धारा 25, भारतीय बीएनएस की धारा 61(2) और एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत एफआईआर नंबर 55 दिनांक 02/10/2025 थाना एसएसओसी अमृतसर में पहले से ही दर्ज है.

यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कृषि को लाभकारी बनाने के लिए पंजाब और अर्जेंटीना के बीच सहयोग बढ़ाने की वकालत की

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan15 October 2025 - 1:05 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के तत्काल प्रयासों से कनाडा हादसे में मारे गए पुत्र का पार्थिव शरीर परिवार को देश वापिस लाने में सफलता मिली

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के तत्काल प्रयासों से कनाडा हादसे में मारे गए पुत्र का पार्थिव शरीर परिवार को देश वापिस लाने में सफलता मिली

15 October 2025 - 2:36 PM
Photo of CM Bhagwant Mann ने बेंगलुरु के औद्योगिक दिग्गजों से मुलाकात कर पंजाब में निवेश का किया आह्वान

CM Bhagwant Mann ने बेंगलुरु के औद्योगिक दिग्गजों से मुलाकात कर पंजाब में निवेश का किया आह्वान

15 October 2025 - 2:12 PM
Photo of मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में किया चौथे दीक्षांत समारोह का धमाकेदार उद्घाटन, गोल्ड मेडलिस्टों को दी विशेष बधाई

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में किया चौथे दीक्षांत समारोह का धमाकेदार उद्घाटन, गोल्ड मेडलिस्टों को दी विशेष बधाई

15 October 2025 - 2:11 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजे के ऐतिहासिक फैसले को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजे के ऐतिहासिक फैसले को दी मंजूरी

15 October 2025 - 1:57 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 227वें दिन पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 किलो हेरोइन समेत 76 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 227वें दिन पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 किलो हेरोइन समेत 76 नशा तस्कर गिरफ्तार

15 October 2025 - 1:51 PM
Photo of भोपाल में सड़क सुरक्षा की क्रांति, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अमृत कुंभ जैसी योजना से दुर्घटनाओं पर रोक

भोपाल में सड़क सुरक्षा की क्रांति, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अमृत कुंभ जैसी योजना से दुर्घटनाओं पर रोक

15 October 2025 - 1:51 PM
Photo of ‘जेल की सलाखें उनका ..’ त्योहार में खलल डालने वालो को सीएम योगी का अल्टीमेटम, कर दी बड़ी घोषणा

‘जेल की सलाखें उनका ..’ त्योहार में खलल डालने वालो को सीएम योगी का अल्टीमेटम, कर दी बड़ी घोषणा

15 October 2025 - 1:12 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 30 दिनों में बाढ़ पीड़ितों को ऐतिहासिक मुआवजा वितरित किया, किसानों को 20 हजार प्रति एकड़ का लाभ

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 30 दिनों में बाढ़ पीड़ितों को ऐतिहासिक मुआवजा वितरित किया, किसानों को 20 हजार प्रति एकड़ का लाभ

15 October 2025 - 12:53 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कृषि को लाभकारी बनाने के लिए पंजाब और अर्जेंटीना के बीच सहयोग बढ़ाने की वकालत की

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कृषि को लाभकारी बनाने के लिए पंजाब और अर्जेंटीना के बीच सहयोग बढ़ाने की वकालत की

15 October 2025 - 9:52 AM
Photo of पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना: गरीब बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की बड़ी मदद

पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना: गरीब बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की बड़ी मदद

14 October 2025 - 9:34 PM
Back to top button