फटाफट पढ़ें

मुख्यमंत्री ने कृषि सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया

प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब विश्वविद्यालय का दौरा किया

साझेदारी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभदायक

प्रतिनिधिमंडल ने कृषि और संस्कृति देखी

अधिकारी और छात्र दौरे में मौजूद रहे

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कृषि को लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए पंजाब और अर्जेंटीना के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया.

अर्जेंटीना के सेंट्रो एग्रो-टेक्निको रीजनल के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि इस प्रतिष्ठित संस्थान के शिक्षक और विद्यार्थी 8 से 17 अक्टूबर तक पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के अध्ययन दौरे पर आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. विशेषकर पशुपालन और अनाज उत्पादन के क्षेत्र में अर्जेंटीना दुनिया के अग्रणी खाद्य उत्पादक देशों में से एक है. मुख्यमंत्री ने बताया कि यह छात्र पंजाब में प्रचलित आधुनिक कृषि तकनीकों और तौर-तरीकों को समझने के लिए यहां आए हैं.

शैक्षणिक यात्राओं से छात्रों की विशेषज्ञता बढ़ेगी

मुख्यमंत्री ने पंजाब और अर्जेंटीना के बीच लंबे समय से चल रहे सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि यह साझेदारी दोनों क्षेत्रों के लिए लाभदायक साबित होगी, क्योंकि कृषि दोनों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उन्होंने कहा कि पंजाब और अर्जेंटीना कृषि क्षेत्र में मिलकर काम कर सकते हैं ताकि पारस्परिक सहयोग को और प्रोत्साहन मिले.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खुशी जताई कि अर्जेंटीना का प्रतिनिधिमंडल हर साल शैक्षणिक यात्रा के तहत पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का दौरा करता है, जबकि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधिमंडल भी हर साल अर्जेंटीना जाता है ताकि वहां की कृषि प्रणाली से अनुभव प्राप्त कर अपने छात्रों की विशेषज्ञता को और निखारा जा सके.

अर्जेंटीना-पंजाब कृषि सहयोग से विकास की उम्मीद

मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्जेंटीना और पंजाब दोनों ही कृषि से संबंधित समान चुनौतियों और समाधान का सामना करते हैं, उन्होंने उम्मीद जताई कि यह द्विपक्षीय सहयोग कृषि को लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा. मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को पंजाब की समृद्ध संस्कृति से भी अवगत करवाया और आशा व्यक्त की कि उन्हें अपने प्रवास के दौरान पंजाब की संस्कृति की झलक अवश्य मिलेगी.

अर्जेंटीना प्रतिनिधिमंडल ने धन्यवाद दिया

इस अवसर पर जनरल कोऑर्डिनेटर ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ह्यूबर कैटालिना फेलिसा, इंस्ट्रक्टर/अध्यापक कसाल जुआन पाब्लो, अध्यापक इग्नासियो एस्टेबान, विद्यार्थी किआरा अमायरा विक्टोरिया, विद्यार्थी टियागो इलूनी अर्नेस्टो, मेहफुड टेरे सैंटियागो सहित अन्य सदस्यों ने पंजाब में मिली गर्मजोशी भरी मेहमाननवाजी के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. अपने दौरे को एक यादगार अनुभव बताते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस यात्रा से उन्हें अत्यंत लाभ प्राप्त हुआ है. इस अवसर पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सतबीर सिंह गोसल, डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर डॉ. निर्मल जौड़ा, एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. विशाल बेक्टर, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस विभाग की प्रमुख डॉ. शरणबीर कौर बल्ल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप