क्राइमराज्य

विशाखापट्टनम में श्रद्धा वालकर जैसा हत्याकांड, शादीशुदा प्रेमी ने प्रेमिका हत्या कर शव के किए टुकड़े

Shanti Kumari30 March 2026 - 3:57 PM
2 minutes read
Vishakapattnam Crime

Andhra Pradesh News : आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक हत्या की भयावह घटना सामने आई है। यहां एक शादीशुदा नौसेना के कर्मचारी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर दिए। इसके बाद प्रेमिका के शव के टुकड़े को फ्रिज में छिपा दिया। आरोपी की पहचान 35 वर्षीय चिंताड़ा रविंद्र के रूप में हुई है, जो कि INS डेगा में कार्यरत है।   

मिली जानकारी के के मुताबिक, आरोपी चिंताड़ा ने अपनी 29 साल की गर्लफ्रेंड मोनिका को अपनी पत्नी की गैरमौजूदगी में रविवार के दिन घर बुलाया था। साथ रहने के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया जिसके बाद रविंद्र ने मोनिका की हत्या कर दी।

सिर को फेंका, धड़ के टुकड़े फ्रिज में रखा

पुलिस के मुताबिक, रविंद्र ने मोनिका को चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी और फिर उसने शव के टुकड़े कर दिए। इसके बाद आरोपी चिंताड़ा ने मोनिका के सिर को एक अलग स्थान पर फेंका, जबकि बाकी के हिस्से अपने घर के फ्रिज में ही छिपाए रखा। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले पांच वर्षों से संबंध थे, जो कि एक डेटिंग ऐप के जरिए शुरू हुए थे।

रविंद्र को धमकी देती थी प्रेमिका

मामले की जांच में जुटे अधिकारियों का कहना है कि रविंद्र का दावा है कि मौनिका ने उससे 3.5 लाख रुपए लिए थे और वह पहले भी उनके रिश्ते के बारे में सबको बताने की धमकी देती थी। इस बात को लेकर उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। मौनिका ने रविंद्र को कई बार मानसिक रूप से परेशान किया था, जिसके चलते उसके अंदर गुस्सा और दबाव बढ़ गया।

हत्या के बाद आरोपी ने किया सरेंडर

बता दें कि घटना के बाद आरोपी रविंद्र बिना किसी डर के आत्म-समर्पण करने पुलिस स्टेशन पहुंचा और हत्या की बात कबूल कर ली। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक उसने घर और फ्रिज से शव के हिस्से हटाने की सभी कोशिशें कर ली थीं। हालांकि, सिर अभी भी गायब है और पुलिस को संदेह है कि उसे किसी अन्य स्थान पर छिपाकर रखा गया है।

विशेष टीम का गठन

वहीं अब इस मामले में पुलिस ने इस जघन्य अपराध पर कार्रवाई करते हुए हत्या का मामला दर्ज किया है और शव के अन्य हिस्सों की खोज के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। आरोपी को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है, जिससे मामले के सभी पहलुओं को समझा जा सके।

ये भी पढ़ें – पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का टूटा कंधा, फोटों खिंचवाने के दौरान हुआ हादसा

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Shanti Kumari30 March 2026 - 3:57 PM
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