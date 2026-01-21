Pratapgarh News : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला जेल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में तब हड़कंप मच गया जब हाल ही में जेल भेजे गए 13 किन्नरों की जांच में से 7 की प्रारंभिक रिपोर्ट एचआईवी (HIV) पॉजिटिव पाई गई. इस खुलासे के बाद जेल में सनसनी फैल गई और प्रशासन ने सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है.

यह ​पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के अचलपुर का है, जहां रविवार को किन्नरों के दो गुटों- मिस्बा और अंजलि के बीच किसी बात को लेकर हिंसक झड़प हुई थी. पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

आइसोलेशन में किया गया शिफ्ट

वही, ​जेल मैनुअल के तहत जब आरोपियों का मेडिकल जांच और एचआईवी टेस्ट कराया गया, तो परिणाम चौंकाने वाले थे. प्रारंभिक स्क्रीनिंग में सात किन्नरों में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि हुई है. पुष्टि के लिए उनके ब्लड सैंपल को विस्तृत जांच के लिए लैब भेजा गया है. फिलहाल, सभी संक्रमितों को अन्य कैदियों से अलग आइसोलेशन बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है.

अवैध वसूली गिरोहों पर उठे सवाल

​मेडिकल जांच के दौरान एक और हैरान करने वाला बात सामने आई. 13 लोगों के समूह में एक व्यक्ति पूर्ण रूप से पुरुष पाया गया, जो वेश बदलकर किन्नरों के साथ रह रहा था. पूछताछ में उसने बताया कि वह लंबे समय से इसी समुदाय का हिस्सा है. इस खुलासे ने किन्नरों के भेष में अवैध वसूली करने वाले गिरोहों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं.

जेल अधीक्षक ऋषभ द्विवेदी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि संक्रमित किन्नरों को विशेष निगरानी में रखा गया है, उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि जो लोग पिछले कुछ समय में इन किन्नरों के सीधे संपर्क में आए हैं, वे एहतियात के तौर पर अपनी जांच जरूर करवा लें.

