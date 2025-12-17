Uttar Pradesh

नीतीश के वायरल वीडियो पर संजय निषाद का विवादित बयान, बाद में दी सफाई

Ajay Yadav17 December 2025 - 10:21 AM
2 minutes read
Minister Sanjay Nishad :
Minister Sanjay Nishad : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सीएम नीतीश एक महिला का बुर्का खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं. जिसके चलते यह हर तरफ चर्चा में है. इस पर यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि “नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छूते तो क्या होता. उनके बयान के बाद विवाद बढ़ गया और सवाल उठने लगे. हालांकि मामले को बढ़ता देख संजय निषाद ने इस मामले पर माफी भी मांग ली है.

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के इस बयान पर बवाल बढ़ गया है. इस पूरे मामले पर कई नेता उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं. वहीं समाजवादी पार्टी की नेता व प्रवक्ता सुमैया राणा ने नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ कैसरबाग कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है.

मंच पर महिला का हिजाब खींचते दिखे नीतीश कुमार

वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में नीतीश कुमार एक मंच पर मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब खींचते नजर आ रहे हैं. इस दौरान महिला से कुछ कहते भी दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है.

वायरल वीडियो पर RJD ने उठाए सवाल

वायरल वीडियो को शेयर करते हुए RJD ने सवाल उठाया कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ चुकी है या वे अब पूरी तरह से संघ के समर्थक हो चुके हैं. इसी मामले पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने सिर्फ नकाब हटाया है तो इतना हल्ला मचा है, कहीं यहां-वहां हाथ लगा देते तो कितना हल्ला मचता? इस दौरान वे इस पूरी घटना पर हँसते भी नजर आए.

संजय निषाद ने बयान पर माफी मांगी

बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा मंच पर मुस्लिम महिला का बुर्का हटाने वाले विवाद पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने अपने बयान पर माफी मांगी है. संजय निषाद ने कहा कि मेरे शब्द से अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं वापस लेता हूं.

समाज में तनाव न फैलाएँ

संजय निषाद ने कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा वह हंसते हुए और सहज रूप से अपनी स्थानीय भोजपुरी भाषा में कहा गया था. उनका कहना था कि इसमें किसी महिला, समुदाय या धर्म के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी. कुछ लोग इसे एजेंडे के तहत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कहूंगा वैसा काम ना करें. ऐसा करने से समाज में तनाव फैल सकता है.

