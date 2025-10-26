New Delhi : सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अपने दिए बयान के बाद बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सलमान खान पड़ोसी मूल्क पाकिस्तान की नज़र में आतंकी बन गए हैं. अभिनेता के बयान से तिलमिलाया पाकिस्तान ने उनका नाम आतंकवाद विरोधी अधिनियम (1997) के चौथे शेड्यूल में डाल दिया है. इस सूची में उन लोगों का नाम जोड़ा जाता है जिस पर आतंकवाद से जुड़ने की आशंका रहती है.

सलमान खान के खिलाफ पाकिस्तान ने यह फैसला तब लिया जब एक्टर ने रियाद में आयोजित ‘जॉय फोरम 2025’ में अपने दिए गए बयान में बलूचिस्तान को एक अलग देश बता दिया. जिसके बाद भड़के पाकिस्तनान ने एक्टर को आतंकवादी घोषित करते हुए उनका नाम आतंकवाद विरोधी अधिनियम के चौथे शेड्यूल में शामिल कर दिया.

आतंकवाद विरोधी अधिनियम (1997) के चौथे शेड्यूल में नाम डालने का मतलब यह है कि अब एक्टर की हर एक गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी. इसके अलावा कानूनी कार्रवाई के साथ उस देश में आवाजाही पर प्रतिबंध भी लग सकता है.

जानिए पूरा मामला

दरअसल, सऊदी अरब के रियाद में आयोजित “जॉय फोरम’ में शाहरूख खान और आमिर खान से फिल्मों के बारे में बातचीत के दौरान सलमान ने कहा कि, अगर आप कोई हिन्दी फिल्म यहां (सऊदी अरब) रिलीज करते हैं तो वह सुपरहीट होगी. अगर आप तमिल, तेलुगु, या मलयाली फिल्म बनाते हैं, तो यह सैकड़ों करोड़ का व्यापार करेगी क्योंकि यहां कई देशों से लोग आए हैं. यहां बलूचिस्तान से लोग हैं, अफगानिस्तान से लोग हैं, पाकिस्तान से लोग हैं… हर कोई यहां काम कर रहा है.’

बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा है. लेकिन वहां के लोग पाकिस्तान से अलग होकर एख नए राष्ट्र बनाने की मांग करते रहे हैं. पिछले कुछ समय पहले बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. पाक सरकार के खिलाफ बगावत भी कर चुके हैं. हालांकि अभी तक उनकी ये मांग पूरी नहीं की गई है.

