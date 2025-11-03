फटाफट पढ़ें

गया में सचिन पायलट ने बीजेपी पर हमला बोला

बोले, बेरोजगारी और संकट बीजेपी की देन है

भाजपा के पास मुद्दों का जवाब नहीं है

गठबंधन उम्मीदवारों को वोट देने की अपील

कांग्रेस बिहार को नई दिशा देगी अब

Bihar Assembly Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के दैरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गया में आयोजित जनसभा में बीजेपी और उसकी सरकार पर तीखा हमला बोला, उन्होंने कहा कि देश और राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की मुश्किलें और युवाओं की बेकारी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन इन मुद्दों पर उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं हैं.

सचिन पायलट ने कहा, “भाजपा से जुड़े दलों से पूछिए कि देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, किसान क्यों परेशान हैं और शिक्षित युवा नौकरी के लिए भटकने को मजबूर क्यों हैं. लेकिन इनके पास हर सवाल का जवाब हिंदू-मुसलान और मंदिर-मस्जिद तक ही सीमित होता है. उनका डबल इंजन मॉडल पूरी तरह फेल हो चुका है, अब इंजन धुआं छोड़ रहा है, चल नहीं रहा. समय आ गया है इस इंजन को बदलने का, और बदलाव की शुरुआत अब जड़ों से होगी.”

गठबंधन उम्मीदवारों को दें समर्थन

सभा में सचिन पायलट ने लोगों से गठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील की, उन्होंने कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी. इसलिए जहां-जहां हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वहां पर वोट डालना है और कांग्रेस पार्टी यहां से जीतकर जाए.” उन्होंने गया की ऐतिहासिक धरोहर और पहचान का जिक्र करते हुए कहा, गया की धरती एक ऐतिहासिक धरती है. देश में नहीं, पूरे विश्व में इसका नाम है. यहां के लोगों का इतिहास बच्चा-बच्चा जानता है. उसको और बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, आपके इलाके को विकसित करने के लिए अच्छे व्यक्ति को चुनना पड़ेगा.

कांग्रेस ही देगी नई दिशा

सचिन पायलट ने कहा कि जनता मौजूदा नेताओं को काफी मौके दे चुकी है, अब बदलाव जरूरी है. उन्होंने कहा, आपने इन्हें बार-बार आजमाया है, अब नई दिशा देने की जरूरत है. जैसे घर में रोटी को समय पर पलटा न जाए तो वह जल जाती है, वैसे ही अब राजनीति में भी बदलाव जरूरी है. इसलिए हाथ के निशान पर बटन दबाकर मोहंती को विजयी बनाइए.

सभा में पायलट ने कहा कि अब जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस गठबंधन ही वो विकल्प है जो बिहार को नई दिशा दे सकता है. उनके भाषण के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और “हाथ का निशान” के नारे गूंजते रहे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप