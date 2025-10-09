Punjabराज्य

रोशन पंजाब अभियान” से बदलेगा इतिहास – भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का वादा: अब पंजाब रहेगा 24 घंटे रोशन

Roshan Punjab Campaign
मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ‘रोशन पंजाब अभियान’ की शुरुआत करते हुए — पंजाब को 24 घंटे बिजली वाला पहला राज्य बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम

Roshan Punjab Campaign : पंजाब में एक नया दौर शुरू हो चुका है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मिलकर वो काम शुरू कर दिया है, जिसका इंतज़ार जनता को बरसों से था. अब पंजाब में बिजली कट नहीं जाएगी! जी हां, ‘रोशन पंजाब अभियान’ की शुरुआत के साथ ही राज्य को देश का पहला पावर कट-मुक्त राज्य बनाने का सपना साकार होने जा रहा है.

इस ऐतिहासिक योजना पर पांच हजार करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए जाएंगे. इस राशि से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पूरी तरह आधुनिक बनाया जाएगा ताकि हर घर, हर खेत और हर उद्योग को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिल सके.

अरविंद केजरीवाल बोले – “75 साल में किसी ने ये नहीं किया”

कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब ने मुश्किल हालातों का डटकर सामना किया है, चाहे वो बाढ़ हो या बिजली की समस्या. लेकिन अब “रोशन पंजाब” के साथ राज्य एक नई रौशनी की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा,

“केंद्र या किसी राज्य सरकार ने इस तरह की परियोजना के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन पंजाब सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है”

केजरीवाल ने बताया कि पंजाब में उद्योगों को देश में चौथे नंबर पर सबसे सस्ती बिजली मिल रही है, किसानों को निर्बाध सप्लाई दी जा रही है, और अब पूरी तरह से पावर कट खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है.

बिजली व्यवस्था में बड़ा निवेश – 5000 करोड़ का सुधार अभियान

“रोशन पंजाब अभियान” के तहत नये सब-स्टेशन बनेंगे, पुरानी तारें बदली जाएंगी, फीडरों पर लोड घटाया जाएगा और वोल्टेज की समस्या को खत्म किया जाएगा. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब पंजाब के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भी बिजली की झिलमिलाहट खत्म हो जाएगी. उन्होंने बताया कि कई जगह पुरानी लाइनें और सब-स्टेशन होने की वजह से वोल्टेज में उतार-चढ़ाव आता था, जिसे अब पूरी तरह दूर किया जाएगा.

13 नगर निगमों में नया बिजली नेटवर्क

बड़े शहरों में बिजली के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए 13 नगर निगमों में “लो टेंशन नेटवर्क” को अपग्रेड किया जा रहा है. अब नीची लटकती तारें हटाई जाएंगी, पुराने पोल बदले जाएंगे, और खुले मीटर बॉक्स सील किए जाएंगे, ताकि जनता को सुरक्षित और बेहतर बिजली सेवा मिल सके.

केजरीवाल ने बताया कि इस योजना की शुरुआत लुधियाना के वेस्ट डिवीजन से की गई थी, और अब इसे सभी 87 सब-डिवीज़नों में लागू किया जा रहा है. यह प्रोजेक्ट जून 2026 तक पूरा हो जाएगा.

मोहाली में कॉल सेंटर और 600 यूनिट मुफ्त बिजली

जनता की सुविधा के लिए मोहाली में कॉल सेंटर स्थापित किया गया है. इसका हेल्पलाइन नंबर 1912 है, जहाँ 180 कर्मचारी दिन-रात लोगों की सहायता करते हैं. केजरीवाल ने याद दिलाया कि पंजाब में पहली बार हर घर को 600 यूनिट मुफ्त बिजली देने की ऐतिहासिक पहल भी की गई है. आज 90% घरों का बिजली बिल शून्य है – यह किसी सपने से कम नहीं.

गुरु अमरदास जी के नाम पर पावर प्लांट

एक और ऐतिहासिक कदम में, पंजाब सरकार ने पहली बार एक निजी पावर प्लांट खरीदा है. यह प्लांट गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा गया है.
भगवंत मान ने कहा,

“पहली बार किसी सरकार ने संपत्ति बेचने के बजाय खरीदकर इतिहास रचा है. यह पंजाब के आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में बड़ा कदम है”

मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले – “अब कोई अंधेरा नहीं रहेगा पंजाब में”

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा बिजली है, और इसी वजह से सरकार ने इस क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं. उन्होंने कहा,

“कांग्रेस और अकाली-भाजपा की सरकारों ने 75 सालों में जो नहीं किया, हमने साढ़े तीन सालों में करके दिखाया है”

मान ने बताया कि अब घरेलू, औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट बिजली दी जा रही है. साथ ही पछवाड़ा कोयला खदान को फिर से चालू कर राज्य को अतिरिक्त कोयले की सप्लाई सुनिश्चित की गई है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में भी चमक

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सिर्फ बिजली ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार में भी नई रोशनी फैलाई है।

  • अब तक 55,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं.
  • राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं, जिनमें अब तक 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त दवाइयां दी गई हैं.
  • स्कूल ऑफ एमिनेंस में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चे JEE और NEET जैसी परीक्षाओं में सफलता पा रहे हैं.

भगवंत मान ने कहा कि नशे के खिलाफ सरकार ने आर-पार की जंग शुरू कर दी है और पंजाब को हर तरह के अंधेरे से निकालकर रोशनी की राह पर ले जाने का संकल्प लिया है.

नतीजा – “रोशन पंजाब” बनेगा देश के लिए मिसाल

“रोशन पंजाब अभियान” सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि नई सोच, नई दिशा और नए पंजाब की कहानी है. अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य अब उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है, जहाँ हर घर, हर गली और हर खेत रोशनी से जगमगाएगा.

