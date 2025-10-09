Punjabराज्य

मुख्य न्यायाधीश पर सोशल मीडिया हमलों के खिलाफ पंजाब पुलिस की सख्त कार्रवाई

Amzad Khan9 October 2025 - 1:11 PM
1 minute read
Social media crackdown
पंजाब पुलिस की सोशल मीडिया पर अवैध और आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई, न्यायपालिका के सम्मान की रक्षा के लिए कदम

Social media crackdown : पंजाब पुलिस ने आज राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त कई शिकायतों के आधार पर सौ से अधिक सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ FIR दर्ज की है. ये हैंडल्स भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को निशाना बनाने वाली अवैध और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहे थे.

जाति आधारित निंदा और सांप्रदायिक उकसावे पर FIR दर्ज

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इन पोस्टों में उच्च संवैधानिक पद पर हमले, जाति आधारित निंदा, और जाति तथा साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काकर शांति और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई है. ऐसी सामग्री सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, न्यायिक संस्थानों के सम्मान को कम करने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वाली है.

मुख्य न्यायाधीश को लक्षित करने वाली आपत्तिजनक सामग्री

इन सोशल मीडिया पोस्टों में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जानबूझकर हिंसा भड़काने, संवैधानिक पद के प्रति सम्मान कम करने, अनुसूचित जाति के सदस्य को धमकाने और अपमानित करने, तथा जाति आधारित वैमनस्य फैलाने की नीयत भी पाई गई है.

कानूनी प्रावधानों के तहत FIR दर्ज

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं 3(1)(र), 3(1)(स), 3(1)(उ) और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 196, 352, 353(1), 353(2), 61 के तहत FIR दर्ज की गई हैं. ये FIR संज्ञानात्मक अपराधों के संबंध में सूचना मिलने पर दर्ज की गई हैं.

जांच विधि सम्मत तरीके से जारी

इन FIR के मामले में आगे की जांच विधि सम्मत तरीके से जारी है और कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : सोशल मीडिया पर देश के चीफ जस्टिस पर घृणित पोस्ट करने वालों के खिलाफ पंजाब पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, कई शहरों में गैर जमानती FIR दर्ज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan9 October 2025 - 1:11 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of युद्ध नशों विरुद्ध’ की बड़ी कार्रवाई: एक दिन में 89 तस्कर गिरफ्तार, 221 दिनों में आंकड़ा पहुंचा 32,324

युद्ध नशों विरुद्ध’ की बड़ी कार्रवाई: एक दिन में 89 तस्कर गिरफ्तार, 221 दिनों में आंकड़ा पहुंचा 32,324

9 October 2025 - 1:48 PM
Photo of सोशल मीडिया पर देश के चीफ जस्टिस पर घृणित पोस्ट करने वालों के खिलाफ पंजाब पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, कई शहरों में गैर जमानती FIR दर्ज

सोशल मीडिया पर देश के चीफ जस्टिस पर घृणित पोस्ट करने वालों के खिलाफ पंजाब पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, कई शहरों में गैर जमानती FIR दर्ज

9 October 2025 - 10:04 AM
Photo of पंजाब में जल्द खत्म होंगे पावर कट, केजरीवाल-मान ने शुरू किया 5,000 करोड़ का “रोशन पंजाब” प्रोजेक्ट

पंजाब में जल्द खत्म होंगे पावर कट, केजरीवाल-मान ने शुरू किया 5,000 करोड़ का “रोशन पंजाब” प्रोजेक्ट

8 October 2025 - 8:46 PM
Photo of कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में मायावती की भव्य रैली, जुटेंगे 5 लाख कार्यकर्ता – 2027 के चुनाव का ऐलान?

कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में मायावती की भव्य रैली, जुटेंगे 5 लाख कार्यकर्ता – 2027 के चुनाव का ऐलान?

8 October 2025 - 7:58 PM
Photo of CM हेमन्त सोरेन का बड़ा ऐलान: शहीद जवानों के परिजनों को 1.10 करोड़ की सम्मान राशि, बच्चों की मुफ्त पढ़ाई और रांची में बनेगा स्कूल

CM हेमन्त सोरेन का बड़ा ऐलान: शहीद जवानों के परिजनों को 1.10 करोड़ की सम्मान राशि, बच्चों की मुफ्त पढ़ाई और रांची में बनेगा स्कूल

8 October 2025 - 6:57 PM
Photo of पंजाबी संगीत का सितारा राजवीर जवंदा का निधन: सौंद ने व्यक्त किया गहरा शोक, पूरी दुनिया में फैला दुःख

पंजाबी संगीत का सितारा राजवीर जवंदा का निधन: सौंद ने व्यक्त किया गहरा शोक, पूरी दुनिया में फैला दुःख

8 October 2025 - 6:29 PM
Photo of रामपुर में अखिलेश-आज़म की ‘खामोश मुलाकात’, 2027 से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश

रामपुर में अखिलेश-आज़म की ‘खामोश मुलाकात’, 2027 से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश

8 October 2025 - 5:01 PM
Photo of पंजाब की जातियों की ओबीसी सूची में शामिल होने की मांग: एन.सी.बी.सी. की जनसुनवाई अब 14 अक्टूबर

पंजाब की जातियों की ओबीसी सूची में शामिल होने की मांग: एन.सी.बी.सी. की जनसुनवाई अब 14 अक्टूबर

8 October 2025 - 4:32 PM
Photo of राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 9 अक्टूबर को चंडीगढ़ में ओबीसी सूची में नई जातियों के शामिल होने पर सार्वजनिक सुनवाई करेगा

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 9 अक्टूबर को चंडीगढ़ में ओबीसी सूची में नई जातियों के शामिल होने पर सार्वजनिक सुनवाई करेगा

8 October 2025 - 3:56 PM
Photo of धूरी को नए रूप में संवारने का सपना: CM भगवंत सिंह मान की योजना से शुरू हुआ विकास का पहला चरण

धूरी को नए रूप में संवारने का सपना: CM भगवंत सिंह मान की योजना से शुरू हुआ विकास का पहला चरण

8 October 2025 - 3:39 PM
Back to top button