Roshan Punjab Project : अगले साल तक पंजाब “नो-पावरकट” राज्य बन जाएगा. बुधवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ “रोशन पंजाब” परियोजना का शुभारंभ किया. यह परियोजना राज्य के पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए शुरू की गई है.

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 5,000 करोड़ रुपए है. जालंधर में इसका शिलान्यास किया गया. इस परियोजना के तहत पंजाब में 25,000 किलोमीटर नई केबल बिछाई जाएगी, 8,000 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, 77 नए सबस्टेशन बनाए जाएंगे और 200 पुराने सबस्टेशन का ओवरहाल होगा. इससे पूरे राज्य का पावर सिस्टम मॉडर्न हो जाएगा और एक बटन पर कंट्रोल रूम से नियंत्रित होगा.

AAP की सरकार ने पंजाब में पहले ही 90% लोगों को मुफ्त बिजली देना शुरू कर दिया है. हर परिवार को दो महीने में 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है. इससे किसान रात 1-4 बजे के बजाय दिन में 8 घंटे सिंचाई कर सकेंगे. उद्योगों को भी देश में चौथी सबसे सस्ती बिजली मिल रही है।

पावर सिस्टम का आधुनिकीकरण

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 75 सालों में पंजाब में बिजली का नेटवर्क पूरी तरह खराब हो चुका था. तारें सड़ गई थीं और ट्रांसफार्मर जल रहे थे. आबादी बढ़ने से लोड भी बढ़ गया. अब स्काडा सिस्टम अपनाया जाएगा जिससे कंट्रोल रूम से बिजली की पूरी निगरानी होगी. अगले साल गर्मियों में पंजाब में पावर कट खत्म हो जाएंगे.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की दूरदर्शी सोच ने पारंपरिक दलों को अपनी योजनाओं में बदलाव करने के लिए मजबूर किया. शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे मुद्दे अब राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बन गए हैं.

शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार

राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए हैं. पिछले तीन वर्षों में 265 विद्यार्थी JEE मेन्स में और 44 ने JEE एडवांस पास किया. 848 विद्यार्थियों ने NEET में योग्यता प्राप्त की. इसके अलावा 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए, जिनमें अब तक 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त दवाइयां दी जा चुकी हैं. यह संख्या जल्द ही 1,000 क्लीनिकों तक बढ़ जाएगी.

बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कार्य

बाढ़ में करीब 60 लोगों की मौत हुई थी. AAP सांसद डॉ. अशोक मित्तल ने मृतकों के परिवारों के बच्चों को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में नौकरी देने की घोषणा की. अब तक 35 बच्चों ने इसे स्वीकार किया.

पावर सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि कांग्रेस और अकाली-भाजपा के शासनकाल में बिजली क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ. AAP सरकार ने गोइंदवाल पावर प्लांट को खरीदकर इसे तीसरे सिख गुरु श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा. इससे राज्य को अतिरिक्त कोयला उपलब्ध हुआ और आर्थिक राहत मिली।

नशे और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई

राज्य में नशे के खिलाफ युद्ध शुरू किया गया है. बेरोजगारी दूर करने के लिए 55,000 से अधिक नौकरियां दी गई हैं. सभी नौकरियां पारदर्शी तरीके से और योग्यता के आधार पर दी गई हैं.

सरकार का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा,

“हमने पिछले साढ़े तीन वर्षों में पिछली 75 सालों की गंदगी साफ कर दी. अब पंजाब अंधेरे से मुक्त होगा. बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार पंजाब को देश में रोशन बनाएंगे.”

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल, राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल समेत कई गणमान्य उपस्थित थे.

