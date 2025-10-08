Punjabराज्य

पंजाबी संगीत का सितारा राजवीर जवंदा का निधन: सौंद ने व्यक्त किया गहरा शोक, पूरी दुनिया में फैला दुःख

Amzad Khan8 October 2025 - 6:29 PM
1 minute read
Rajveer Javanda Death
पंजाबी संगीत के सितारे राजवीर जवंदा के निधन पर सांस्कृतिक मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने अपनी संवेदनाएँ व्यक्त कीं।

Rajveer Javanda Death : पंजाब के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने प्रसिद्ध पंजाबी गायक राजवीर जवंदा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. सौंद ने कहा कि राजवीर जवंदा ने अपने मेहनत, संघर्ष और लगन के बल पर न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई. उनके गीतों और मधुर आवाज़ ने पंजाबी संगीत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया. जवंदा के गीतों ने युवाओं को पंजाब की मिट्टी, रिश्तों, विरसे और जज़्बातों से जोड़े रखा.

पंजाबी संगीत को बड़ा नुकसान

मंत्री सौंद ने कहा कि राजवीर जवंदा का जाना पंजाबी संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. उनके योगदान और संगीत की मिठास ने हमेशा लोगों के दिलों में जगह बनाई. उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार व प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें.

राजवीर जवंदा का संगीत और पंजाब में श्रद्धांजलि

राजवीर जवंदा का संगीत आज भी युवाओं और संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित रहेगा. उनका हर गीत, हर सुर, हर लफ़्ज़ पंजाब की संस्कृति और विरसे का प्रतीक था. इस दुखद मौके पर पूरे पंजाब ने उनके परिवार के साथ अपनी संवेदनाएँ साझा कीं और संगीत प्रेमियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

