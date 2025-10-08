Punjabराज्य

धूरी को नए रूप में संवारने का सपना: CM भगवंत सिंह मान की योजना से शुरू हुआ विकास का पहला चरण

Amzad Khan8 October 2025 - 3:39 PM
Dhuri Development Plan
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की योजनाओं के तहत धूरी में विकास कार्यों की शुरुआत - क्रांति चौक और एम.सी. पार्क को नया रूप दिया जाएगा.

Dhuri Development Plan : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने विधानसभा क्षेत्र धूरी को आधुनिक, सुंदर और सर्वांगीण विकसित बनाने की योजना की शुरुआत कर दी है. आज इस योजना के पहले चरण का उद्घाटन उनके ओ.एस.डी. सुखवीर सिंह और पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम के चेयरमैन दलवीर सिंह ढिल्लों ने किया. इस अवसर पर मार्केट कमेटी धूरी के चेयरमैन राजवंत सिंह घुल्ली, शहर के गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे.

पहले चरण में होने वाले विकास कार्य

पहले चरण के तहत कुल 3 करोड़ 35 लाख 95 हजार रुपये की लागत से शहर के कई हिस्सों में विकास कार्य शुरू होंगे:

  • क्रांति चौक का सौंदर्यीकरण: शहर के ऐतिहासिक क्रांति चौक को नया और सुंदर रूप देने के लिए 141.39 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.
  • एम.सी. पार्क का कायाकल्प: पार्क को आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए 109.48 लाख रुपये की राशि रखी गई है.
  • डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा: सब्जी मंडी के पास स्थापित की जाएगी, ताकि शहर की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान मजबूत हो.

अन्य प्रमुख सुधार

  • शहर के इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का उन्नयन – 27.63 लाख रुपये.
  • पटवारखाना भवन की मरम्मत और विस्तार – 57.45 लाख रुपये, जिसमें जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (SDE) का कार्यालय, पार्क चौकीदार कक्ष और एम.सी. कार्यालय का विस्तार शामिल है.

मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान चाहते हैं कि धूरी का हर निवासी हर बुनियादी सुविधा का लाभ उठाए. वे हर विकास कार्य की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं. उनका कहना है कि पंजाब सरकार जनता द्वारा चुनी गई है और हर काम जनता के हित में ही किया जाता है.

लोगों की सहभागिता

धूरी के नागरिक भी इस योजना में उत्साह और सहयोग दिखा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने लोगों के समर्थन के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद किया. इस तरह, धूरी धीरे-धीरे पंजाब का सबसे विकसित और सुंदर शहर बनने की ओर बढ़ रहा है.

