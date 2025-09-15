Biharराज्य

बिहार चुनाव से पहले रोहतास पुलिस में बड़ा फेरबदल, 21 थानाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी

15 September 2025
Bihar Police Reform
21 थानाध्यक्षों को दी गयी नई जिम्मेदारी

Bihar Police Reform : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रोहतास जिले में पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है. एसपी रौशन कुमार ने जिले के 21 थानों के थानाध्यक्षों की जिम्मेदारियां नए अधिकारियों को सौंप दी हैं. जिन थानों में नए थानाध्यक्ष तैनात किए गए हैं, वहां से पहले के थानाध्यक्षों का स्थानांतरण अन्य जिलों में किया गया है. इसके अलावा, कई अधिकारी दूसरे जिलों से रोहतास में सेवा दे रहे थे.

SP का आदेश, तुरंत जिम्मेदारी संभालों थानाध्यक्ष

एसपी ने नए थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत अपने नए पदस्थापन स्थानों पर पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियां संभालें. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य जिले में पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना और थानों के कामकाज को बेहतर करना है.

जिलाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार काराकाट, डेहरी मुफस्सिल, दरिहट, आयरकोठा, महिला थाना डेहरी, एसटी-एससी थाना डेहरी, इंद्रपुरी, तिलौथू, अमझोर, नौहट्टा, यदुनाथपुर, भानस, सूर्यपूरा, संझौली, कच्छवां, कोचस, करवंदिया, डालमियानगर, बड्डहरी, बधैला और सेमरा ओपी में नए थानाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं.

आदेश में कुछ प्रमुख तैनाती इस प्रकार हैं

राकेश गोसाई को थानाध्यक्ष काराकाट बनाया गया है जबकि वे पहले डेहरी मुफस्सिल में तैनात थे. नितेश कुमार को सासाराम नगर थाना से डेहरी मुफस्सिल का थानाध्यक्ष बनाया गया है. रविरंजन प्रियदशर्री बिक्रमगंज थाना से दरिहट के थानाध्यक्ष बनाए गए हैं. शिवम कुमार को जिला नियंत्रण कक्ष, डेहरी से आयरकोठा का थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसके अलावा अंशुमाला महिला थाना की जिम्मेदारी संभालेंगी. इसी तरह कई अन्य थानों में नए अधिकारी तैनात किए गए हैं.

एसपी ने सभी नए थानाध्यक्षों को आदेश दिया है कि वे 24 घंटे के अंदर अपने नए कार्यस्थल पर पहुंचकर अपनी ड्यूटी शुरू करें. इस कदम से रोहतास जिले की पुलिस व्यवस्था में सुधार और प्रभावी कानून व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें : Bihar Election 2025: राहुल-प्रियंका की धुआंधार एंट्री से गरमाई सियासत, क्या नीतीश की कुर्सी हिलने वाली है?

