Rajasthan SI Paper Case : राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 परीक्षा रद्द होने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सदस्य मंजू शर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया है. मंजू शर्मा देश के प्रसिद्ध कवि और पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास की पत्नी हैं. हाल ही में SI भर्ती पेपर लीक मामले में उनका नाम सामने आया था. वह RPSC की सदस्य के रूप में कार्यरत थीं.

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 में हुई SI भर्ती परीक्षा को बड़ी अनियमितताओं के चलते रद्द कर दिया है. इस फैसले के बाद मंजू शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है, लेकिन लगे आरोपों से उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है.

हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी SI भर्ती परीक्षा

2021 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आयोजित SI भर्ती परीक्षा को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितताएं उजागर हुई थीं. कोर्ट ने बताया कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था RPSC के कुछ सदस्यों का इसमें रोल था.

पेपर लीक मामले में 6 RPSC सदस्यों के नाम आए थे सामने

इस मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के 6 सदस्यों का नाम सामने आया है, जिनमें मंजू शर्मा का भी नाम शामिल है. हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द करते हुए आयोग के सदस्यों की कड़ी आलोचना की. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश समीर जैन ने कहा कि “घर के भेदी ने लंका ढहा दी,” जिसका तात्पर्य आयोग के सदस्यों से था. कोर्ट ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष समेत कई सदस्यों पर भर्ती प्रक्रिया में गलत प्रभाव डालने का आरोप लगाया है.

इस घटना ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और आयोग में सुधार और जवाबदेही की मांग तेज हो गई है.

