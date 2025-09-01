Rajasthanराज्य

कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने राजस्थान SI भर्ती घोटाले के बीच RPSC से दिया इस्तीफा

Anup Tiwari1 September 2025 - 11:12 PM
1 minute read
Rajasthan SI Paper Case
पत्नी मंजू शर्मा ने दिया इस्तीफा

Rajasthan SI Paper Case : राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 परीक्षा रद्द होने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सदस्य मंजू शर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया है. मंजू शर्मा देश के प्रसिद्ध कवि और पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास की पत्नी हैं. हाल ही में SI भर्ती पेपर लीक मामले में उनका नाम सामने आया था. वह RPSC की सदस्य के रूप में कार्यरत थीं.

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 में हुई SI भर्ती परीक्षा को बड़ी अनियमितताओं के चलते रद्द कर दिया है. इस फैसले के बाद मंजू शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है, लेकिन लगे आरोपों से उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है.

हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी SI भर्ती परीक्षा

2021 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आयोजित SI भर्ती परीक्षा को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितताएं उजागर हुई थीं. कोर्ट ने बताया कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था RPSC के कुछ सदस्यों का इसमें रोल था.

पेपर लीक मामले में 6 RPSC सदस्यों के नाम आए थे सामने

इस मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के 6 सदस्यों का नाम सामने आया है, जिनमें मंजू शर्मा का भी नाम शामिल है. हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द करते हुए आयोग के सदस्यों की कड़ी आलोचना की. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश समीर जैन ने कहा कि “घर के भेदी ने लंका ढहा दी,” जिसका तात्पर्य आयोग के सदस्यों से था. कोर्ट ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष समेत कई सदस्यों पर भर्ती प्रक्रिया में गलत प्रभाव डालने का आरोप लगाया है.

इस घटना ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और आयोग में सुधार और जवाबदेही की मांग तेज हो गई है.

यह भी पढ़ें : यूपी में 13 PCS अधिकारियों के तबादले, जानिए नए पदस्थापना का विवरण

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari1 September 2025 - 11:12 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of यूपी में 13 PCS अधिकारियों के तबादले, जानिए नए पदस्थापना का विवरण

यूपी में 13 PCS अधिकारियों के तबादले, जानिए नए पदस्थापना का विवरण

1 September 2025 - 10:46 PM
Photo of सीएम योगी ने की कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग के कार्यों की समीक्षा, मानवीय दृष्टिकोण पर जोर

सीएम योगी ने की कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग के कार्यों की समीक्षा, मानवीय दृष्टिकोण पर जोर

1 September 2025 - 10:18 PM
Photo of मीत हेयर का पीएम को पत्र: पंजाब के लिए तुरंत राहत और रुकी फंडिंग जारी करने की अपील

मीत हेयर का पीएम को पत्र: पंजाब के लिए तुरंत राहत और रुकी फंडिंग जारी करने की अपील

1 September 2025 - 9:33 PM
Photo of उच्च शिक्षा मंत्री का आदेश, पंजाब में भारी बारिश के चलते 3 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी उच्च शिक्षण संस्थान

उच्च शिक्षा मंत्री का आदेश, पंजाब में भारी बारिश के चलते 3 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी उच्च शिक्षण संस्थान

1 September 2025 - 9:13 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 183वां दिन: पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 68 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 183वां दिन: पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 68 नशा तस्कर गिरफ्तार

1 September 2025 - 8:43 PM
Photo of वित्त आयुक्त अनुराग वर्मा ने फिरोजपुर और फाज़िल्का का किया दौरा, लोगों से मिलकर राहत कार्यों की समीक्षा

वित्त आयुक्त अनुराग वर्मा ने फिरोजपुर और फाज़िल्का का किया दौरा, लोगों से मिलकर राहत कार्यों की समीक्षा

1 September 2025 - 8:12 PM
Photo of पटना में फाइव स्टार होटल निर्माण के लिए ITC Hotels और BSTDC के बीच समझौता, पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा नया आयाम

पटना में फाइव स्टार होटल निर्माण के लिए ITC Hotels और BSTDC के बीच समझौता, पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा नया आयाम

1 September 2025 - 7:02 PM
Photo of सौरभ भारद्वाज का कांग्रेस पर बड़ा हमला, दिल्ली चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए लड़ी कांग्रेस

सौरभ भारद्वाज का कांग्रेस पर बड़ा हमला, दिल्ली चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए लड़ी कांग्रेस

1 September 2025 - 6:35 PM
Photo of जम्मू-कश्मीर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का लेंगे जायजा

जम्मू-कश्मीर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का लेंगे जायजा

1 September 2025 - 5:57 PM
Photo of अमृतसर में बड़ा घोटाला…बीडीपीओ और पूर्व सरपंच पर 24.7 लाख रुपए गबन के गंभीर आरोप

अमृतसर में बड़ा घोटाला…बीडीपीओ और पूर्व सरपंच पर 24.7 लाख रुपए गबन के गंभीर आरोप

1 September 2025 - 5:55 PM
Back to top button