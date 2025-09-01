Uttar Pradeshराज्य

यूपी में 13 PCS अधिकारियों के तबादले

PCS Transfer : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 13 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबंधक राजकुमार मित्तल को अब अपर जिलाधिकारी (नगर ट्रांसगोमती), लखनऊ के पद पर तैनात किया गया है.

ट्रांसफर किए गए अधिकारी

राम प्रकाश, जो वर्तमान में अपर जिलाधिकारी (वित्त) महोबा के पद पर थे, उन्हें गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया है. कुंवर पंकज, जो मुख्य राजस्व अधिकारी प्रयागराज थे, अब अपर जिलाधिकारी (वित्त) महोबा के रूप में कार्यभार संभालेंगे. इसी तरह, नवीन चंद्र, उप जिलाधिकारी उन्नाव से मेरठ में अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) के पद पर तैनात हुए हैं.

ज्योति राय, जो उप निदेशक पशुपालन निदेशालय थे, अब बलरामपुर में अपर जिलाधिकारी (वित्त) के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जबकि प्रदीप कुमार, जो बलरामपुर में अपर जिलाधिकारी (वित्त) थे, अब उप निदेशक पशुपालन निदेशालय के पद पर तैनात होंगे. सुनंदू सुधाकरन को अपर जिलाधिकारी (वित्त) सुल्तानपुर से अपर आयुक्त वाराणसी मंडल बनाया गया है.

राकेश सिंह, जो पहले अपर जिलाधिकारी (नगर ट्रांसगोमती) थे, अब सुल्तानपुर में अपर जिलाधिकारी (वित्त) के पद पर आसीन होंगे. एसडीएम पवन कुमार बाराबंकी से प्रधान प्रबंधक सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ नियुक्त किए गए हैं. वहीं, कुमार सिंह यादव को बाराबंकी में एडीएम (न्यायिक) का पद मिला है.

मो. कमर, जो झांसी के अपर नगर आयुक्त थे, अब महिला कल्याण निदेशालय के उप निदेशक बनाए गए हैं. राहुल कुमार यादव, जो प्रधान प्रबंधक उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ थे, उन्हें अपर नगर आयुक्त झांसी बनाया गया है. अंत में, अंजली गंगवार, जो एसडीएम कासगंज थीं, उन्हें उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ का प्रधान प्रबंधक नियुक्त किया गया है.

सूची –

इस प्रकार, राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों और जिलों में अधिकारियों के स्थानांतरण कर प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया है.

