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जल्द जारी हो सकते हैं राजस्थान बोर्ड दसवीं के नतीजे, कॉपी जांच प्रक्रिया पूरी

Shanti Kumari22 March 2026 - 3:03 PM
1 minute read
RBSE 10th Result

RBSE 10th Result 2026 : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा कक्षा 10वीं का रिजल्ट 2026 जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, परिणाम मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह या 23 मार्च 2026 के आसपास घोषित किया जा सकता है। छात्रों और अभिभावकों में रिजल्ट को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।

कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा

बोर्ड से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, 10वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। अब केवल परिणाम तैयार करने और अंतिम प्रक्रिया का काम शेष है। ऐसे में रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है।

आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा रिजल्ट

RBSE 10वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। छात्र अपना परिणाम ऑनलाइन ही देख सकेंगे और वहीं से स्कोरकार्ड डाउनलोड भी कर पाएंगे।

ऐसे चेक करें RBSE 10th Result 2026

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

  • सबसे पहले RBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • “Examination Results” सेक्शन पर क्लिक करें
  • “Class 10th Result” लिंक चुनें
  • अपना रोल नंबर दर्ज करें
  • स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है

तारीख में हो सकता है हल्का बदलाव

सूत्रों के अनुसार, कुछ छुट्टियों के कारण रिजल्ट की संभावित तारीख में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन यह तय है कि परिणाम मार्च महीने के भीतर ही जारी कर दिया जाएगा।

छात्रों में बढ़ी उत्सुकता

रिजल्ट को लेकर छात्रों में उत्साह और चिंता दोनों बनी हुई है। बोर्ड द्वारा जल्द ही आधिकारिक घोषणा किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होगा।

ये भी पढ़ें – कतर में हेलीकॉप्टर हादसा: 6 की मौत, 1 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

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Shanti Kumari22 March 2026 - 3:03 PM
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