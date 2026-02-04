राजनीतिराष्ट्रीय

गद्दार vs देश का दुश्मन : राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को कहा ‘गद्दार दोस्त’, गेट पर हुई भिड़ंत

Karan Panchal4 February 2026 - 12:09 PM
1 minute read
Rahul vs Bittu
गद्दार vs देश का दुश्मन : राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू कहा 'गद्दार दोस्त', गेट पर हुई भिड़ंत

गद्दार vs देश का दुश्मन : संसद के गेट पर कांग्रेस सांसद हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का टकराव हो गया, इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों की तारीफ की तो वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त बताया। इसके बाद बिट्टू ने भी राहुल गांधी की तरफ उंगुली उठाते हुए उन्हें देश का दुश्मन बताया।

देश के दुश्मनों से लेना देना नहीं

मीडिया रिपोर्टे्स के मुताबिक वीडियो में राहुल गांधी बिट्टू की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं लेकिन बिट्टू हाथ आगे नहीं बढ़ाते हैं। ‘गद्दार दोस्त’ वाले कमेंट पर बिट्टू ने भी तुरंत पलटवार किया और कहा कि उनका “देश के दुश्मनों” से कोई लेना-देना नहीं है।

तुम वापस आ जाओगे

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा, “नमस्ते भाई, मेरे गद्दार दोस्त। चिंता मत करो, तुम वापस (कांग्रेस में) आ जाओगे। इसके बाद देश के दुश्मन…” यह कहते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने उनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया और दोनों नेताओं को एक-दूसरे से बात करते देखा गया।

ये भी पढ़ें- Jammu-Kashmir : उधमपुर में जैश का एक आतंकी ढेर, 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal4 February 2026 - 12:09 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Jammu-Kashmir : उधमपुर में जैश का एक आतंकी ढेर, 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका

Jammu-Kashmir : उधमपुर में जैश का एक आतंकी ढेर, 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका

3 February 2026 - 7:31 PM
Photo of अमेरिका के आगे झुके मोदी, कृषि और तेल दोनों में सरेंडर, देश का स्वाभिमान रखा गिरवी- संजय सिंह

अमेरिका के आगे झुके मोदी, कृषि और तेल दोनों में सरेंडर, देश का स्वाभिमान रखा गिरवी- संजय सिंह

3 February 2026 - 6:35 PM
Photo of नीतीश सरकार ने पेश किया 2026-2027 का बजट, बिहार के विकास की दिशा में अहम कदम

नीतीश सरकार ने पेश किया 2026-2027 का बजट, बिहार के विकास की दिशा में अहम कदम

3 February 2026 - 6:29 PM
Photo of India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ये क्या बोले गए शशि थरूर, पारदर्शिता की मांग पर…

India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ये क्या बोले गए शशि थरूर, पारदर्शिता की मांग पर…

3 February 2026 - 5:54 PM
Photo of डोकलाम पर उठे ‘सवाल’ से फिर मचा ‘बवाल’, 8 सांसद निलंबित, राहुल-प्रियंका का प्रदर्शन जारी

डोकलाम पर उठे ‘सवाल’ से फिर मचा ‘बवाल’, 8 सांसद निलंबित, राहुल-प्रियंका का प्रदर्शन जारी

3 February 2026 - 5:43 PM
Photo of दिल्ली To वाराणसी अब 3.5 घंटे में होगा तय, किसानों युवाओं को मिलेंगे अवसर

दिल्ली To वाराणसी अब 3.5 घंटे में होगा तय, किसानों युवाओं को मिलेंगे अवसर

3 February 2026 - 4:38 PM
Photo of लोकसभा में जमकर हंगामा, विपक्ष और सत्ता पक्ष में तीखी नोकझोंक के बीच 3 बार कार्यवाही स्थगित

लोकसभा में जमकर हंगामा, विपक्ष और सत्ता पक्ष में तीखी नोकझोंक के बीच 3 बार कार्यवाही स्थगित

3 February 2026 - 4:35 PM
Photo of सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp को लगाई फटकार, कहा नहीं मानना तो चले जाओ…

सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp को लगाई फटकार, कहा नहीं मानना तो चले जाओ…

3 February 2026 - 3:20 PM
Photo of अगर पुलिस गोली न चलाए तो क्या खुद गोली खाए? CM योगी ने विपक्ष पर किया हमला

अगर पुलिस गोली न चलाए तो क्या खुद गोली खाए? CM योगी ने विपक्ष पर किया हमला

3 February 2026 - 3:09 PM
Photo of पंजाब सीएम मान का मुंबई दौरा, अजित पवार के घर जाएंगे, उद्योगपितयों से करेंगे मुलाकात

पंजाब सीएम मान का मुंबई दौरा, अजित पवार के घर जाएंगे, उद्योगपितयों से करेंगे मुलाकात

3 February 2026 - 2:03 PM
Back to top button