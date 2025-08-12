Bangladesh Radioactive Containers : बांग्लादेश के प्रमुख चटगांव बंदरगाह पर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता उस समय बढ़ गई जब 10 अगस्त को एक मालवाहक जहाज के छह कंटेनरों में संदिग्ध रेडियोएक्टिव तत्वों की पहचान हुई. यह कंटेनर ब्राजील से स्क्रैप लादकर आए थे और अलार्म सिस्टम के एक्टिव होने पर पूरे बंदरगाह में हलचल मच गई. शुरुआती जांच में तीन प्रकार के रेडियोन्यूक्लाइड की पुष्टि हुई है.

अलार्म बजते ही मचा हड़कंप, कंटेनर किए गए अलग

मालवाहक जहाज एमवी माउंट कैमरून चटगांव बंदरगाह पर जब पहुंचा, तो जेटी नंबर 9 पर लगे रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम ने चेतावनी अलार्म बजा दिया. कंटेनर पहले ही 3 अगस्त को कस्टम विभाग की जांच पार कर चुके थे, लेकिन इस नए अलर्ट ने अधिकारियों को सतर्क कर दिया. इस दौरान बंदरगाह पर मौजूद थे नौवहन मंत्रालय के सलाहकार ब्रिगेडियर (रि.) शखावत हुसैन, CPA अध्यक्ष रियर एडमिरल मोनिरुज्जमां और अन्य वरिष्ठ अधिकारी. तत्काल कार्रवाई करते हुए छह संदिग्ध कंटेनरों को अलग कर दिया गया और जहाज को कॉक्स बाज़ार में बाहरी बंदरगाह पर भेज दिया गया.

थोरियम, रेडियम और इरिडियम की मौजूदगी की पुष्टि

नॉर्थईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कंटेनरों में स्क्रैप धातु की मात्रा लगभग 135 टन है, जिसे अल अक्सा स्टील मिल्स लिमिटेड (ढाका) द्वारा आयात किया गया था. बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा आयोग को जांच के लिए सूचित किया गया है. शुरुआती परीक्षणों में थोरियम-232, रेडियम-226 और इरिडियम-192 जैसे रेडियोधर्मी तत्वों की मौजूदगी पाई गई है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रीडिंग अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन कंटेनर की दीवारों और स्क्रैप के कारण माप प्रभावित हो सकता है. अंतिम निष्कर्ष विस्तृत परीक्षण के बाद ही सामने आएगा.

