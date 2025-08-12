विदेश

बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर रेडियोएक्टिव सामग्री की घुसपैठ, ब्राजील से आए कंटेनरों में मिला थोरियम, रेडियम और इरिडियम

Anup Tiwari12 August 2025 - 4:42 PM
1 minute read
Bangladesh Radioactive Containers
ब्राजील से आए कंटेनरों में हुई पुष्टी

Bangladesh Radioactive Containers : बांग्लादेश के प्रमुख चटगांव बंदरगाह पर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता उस समय बढ़ गई जब 10 अगस्त को एक मालवाहक जहाज के छह कंटेनरों में संदिग्ध रेडियोएक्टिव तत्वों की पहचान हुई. यह कंटेनर ब्राजील से स्क्रैप लादकर आए थे और अलार्म सिस्टम के एक्टिव होने पर पूरे बंदरगाह में हलचल मच गई. शुरुआती जांच में तीन प्रकार के रेडियोन्यूक्लाइड की पुष्टि हुई है.

अलार्म बजते ही मचा हड़कंप, कंटेनर किए गए अलग

मालवाहक जहाज एमवी माउंट कैमरून चटगांव बंदरगाह पर जब पहुंचा, तो जेटी नंबर 9 पर लगे रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम ने चेतावनी अलार्म बजा दिया. कंटेनर पहले ही 3 अगस्त को कस्टम विभाग की जांच पार कर चुके थे, लेकिन इस नए अलर्ट ने अधिकारियों को सतर्क कर दिया. इस दौरान बंदरगाह पर मौजूद थे नौवहन मंत्रालय के सलाहकार ब्रिगेडियर (रि.) शखावत हुसैन, CPA अध्यक्ष रियर एडमिरल मोनिरुज्जमां और अन्य वरिष्ठ अधिकारी. तत्काल कार्रवाई करते हुए छह संदिग्ध कंटेनरों को अलग कर दिया गया और जहाज को कॉक्स बाज़ार में बाहरी बंदरगाह पर भेज दिया गया.

थोरियम, रेडियम और इरिडियम की मौजूदगी की पुष्टि

नॉर्थईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कंटेनरों में स्क्रैप धातु की मात्रा लगभग 135 टन है, जिसे अल अक्सा स्टील मिल्स लिमिटेड (ढाका) द्वारा आयात किया गया था. बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा आयोग को जांच के लिए सूचित किया गया है. शुरुआती परीक्षणों में थोरियम-232, रेडियम-226 और इरिडियम-192 जैसे रेडियोधर्मी तत्वों की मौजूदगी पाई गई है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रीडिंग अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन कंटेनर की दीवारों और स्क्रैप के कारण माप प्रभावित हो सकता है. अंतिम निष्कर्ष विस्तृत परीक्षण के बाद ही सामने आएगा.

यह भी पढ़ें : चेन्नई एयरपोर्ट पर कार्गो प्लेन के इंजन में लगी आग, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari12 August 2025 - 4:42 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of अमेरिका में एक हफ्ते में दूसरा विमान हादसा, मोंटाना एयरपोर्ट पर टक्कर के बाद लगी आग

अमेरिका में एक हफ्ते में दूसरा विमान हादसा, मोंटाना एयरपोर्ट पर टक्कर के बाद लगी आग

12 August 2025 - 11:10 AM
Photo of अलास्का मीटिंग से पहले ट्रंप का पुतिन पर वार, ‘भारत के टैरिफ से रूस को करारा झटका’

अलास्का मीटिंग से पहले ट्रंप का पुतिन पर वार, ‘भारत के टैरिफ से रूस को करारा झटका’

12 August 2025 - 10:08 AM
Photo of हिंसा मामले में इमरान खान की बढ़ीं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट में फिर शुरू हुई सुनवाई

हिंसा मामले में इमरान खान की बढ़ीं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट में फिर शुरू हुई सुनवाई

10 August 2025 - 10:49 PM
Photo of कपिल शर्मा के कैफे पर फिर हमला, गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

कपिल शर्मा के कैफे पर फिर हमला, गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

8 August 2025 - 12:59 PM
Photo of घाना में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, रक्षा और पर्यावरण मंत्री समेत 8 की मौत

घाना में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, रक्षा और पर्यावरण मंत्री समेत 8 की मौत

7 August 2025 - 9:07 AM
Photo of भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने “सेकेंडरी सैंक्शन” लगाने के दिए संकेत

भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने “सेकेंडरी सैंक्शन” लगाने के दिए संकेत

7 August 2025 - 8:13 AM
Photo of फिर मुश्किल में पूर्व बांग्लादेशी PM शेख हसीना, हिंसा के मामलों में शुरू हुआ ट्रायल

फिर मुश्किल में पूर्व बांग्लादेशी PM शेख हसीना, हिंसा के मामलों में शुरू हुआ ट्रायल

3 August 2025 - 8:24 PM
Photo of रूस में फिर भूकंप के तेज झटके, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी की चेतावनी जारी

रूस में फिर भूकंप के तेज झटके, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी की चेतावनी जारी

3 August 2025 - 1:46 PM
Photo of अमेरिकी राष्ट्रपति की रूस को चेतावनी! क्या होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध?

अमेरिकी राष्ट्रपति की रूस को चेतावनी! क्या होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध?

2 August 2025 - 8:53 PM
Photo of जहां रनवे पर दौड़ती है ट्रेन! न्यूजीलैंड का ये एयरपोर्ट देख उड़ जाएंगे होश – ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा!

जहां रनवे पर दौड़ती है ट्रेन! न्यूजीलैंड का ये एयरपोर्ट देख उड़ जाएंगे होश – ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा!

2 August 2025 - 4:51 PM
Back to top button