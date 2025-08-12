राष्ट्रीय

चेन्नई एयरपोर्ट पर कार्गो प्लेन के इंजन में लगी आग, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

Chennai Air Accident : साल 2025 में हवाई यात्रा की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है. जून में एयर इंडिया के विमान के अहमदाबाद में क्रैश होने के बाद से ही आए दिन विमान में गड़बड़ियों की खबरें आम सी बात हो गई है. इसी कड़ी में मंगलवार को चेन्नई एयरपोर्ट पर एक बड़ी दुर्घटना होते-होते बच गई. मलेशिया के कुआलालंपुर से चेन्नई आ रहा एक कार्गो विमान लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी का शिकार हो गया. विमान के चौथे इंजन में अचानक आग लग गई. हालांकि, पायलटों ने सूझबूझ और संयम का परिचय देते हुए विमान को सुरक्षित लैंड करा लिया. इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, जिससे एक बड़े हादसे को टाल दिया गया.

पायलटों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्गो विमान नियमित उड़ान पर था और मंगलवार की सुबह चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी कर रहा था. इसी दौरान पायलटों को चौथे इंजन में आग लगने का संकेत मिला. तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी सूचना दी गई और स्थिति का मूल्यांकन किया गया. हालात गंभीर होते हुए भी पायलटों ने आपातकालीन लैंडिंग की घोषणा नहीं की और शांतिपूर्वक विमान को रनवे पर उतार दिया. इस प्रोफेशनल हैंडलिंग की एविएशन एक्सपर्ट्स द्वारा सराहना की जा रही है.

मुस्तैदी  दमकल कर्मियों ने आग पर पाया गया काबू

विमान के रनवे पर उतरते ही, पहले से स्टैंडबाय पर मौजूद एयरपोर्ट फायर सर्विस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इंजन में लगी आग को नियंत्रित कर लिया. दमकल कर्मियों की तेज़ कार्रवाई से विमान को ज्यादा क्षति नहीं पहुंची और सभी क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए. इस पूरे घटनाक्रम के चलते कुछ समय के लिए एयरपोर्ट पर अन्य फ्लाइट्स की आवाजाही प्रभावित हुई, लेकिन स्थिति जल्द ही सामान्य कर ली गई.

