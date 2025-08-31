Punjab Schools Closed : पंजाब में लगातार हो रही भारी बारिश और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 सितंबर 2025 तक सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत लिया गया है, ताकि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो.

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह आदेश राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों पर लागू होगा. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में सबसे ज़रूरी है कि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की जोखिम से बचाया जाए.

अभिभावकों से दिशा-निर्देशों के पालन की अपील

मंत्री ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे इस कठिन समय में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें. उन्होंने कहा कि अभिभावकों और स्कूल स्टाफ का सहयोग इस संकट की घड़ी में अत्यंत महत्वपूर्ण है.

इसके साथ ही उन्होंने राज्य के शिक्षकों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने ज़िलों के प्रशासन से संपर्क बनाए रखें और ज़रूरतमंद परिवारों की हरसंभव मदद करें.

पंजाब में आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर हालात की समीक्षा की जा रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच कर उनको राहत पहुंचायी जा सके. स्कूली छात्रों को बाढ़ से कई तरीकों से खतरा हो सकता है और ऐसे में सरकार का यह कदम अभिभावकों के हित में लिए गए फैसले की तरह देखा जा रहा है.

