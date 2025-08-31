Punjab Flood Relief Work : पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक कुल 14,936 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पूरी मशीनरी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पंजाब पुलिस के जवान लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं, ताकि लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

राज्य के विभिन्न जिलों से निकाले गए लोगों की संख्या इस प्रकार है: अमृतसर से 1700, बरनाला से 25, फाजिल्का से 1599, फिरोज़पुर से 3265, गुरदासपुर से 5456, होशियारपुर से 1052, कपूरथला से 362, मानसा से 163, मोगा से 115, पठानकोट से 1139 और तरन तारन से 60 लोग.

122 राहत शिविरों में 6582 लोगों ने ली शरण

हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुल 122 राहत शिविर सक्रिय हैं, जिनमें 6582 लोग शरण लिए हुए हैं. जैसे-जैसे राहत कार्य जारी हैं, राहत शिविरों की संख्या बढ़ाई जा रही है. जिलावार राहत शिविरों की संख्या इस प्रकार है: अमृतसर में 16, बरनाला में 1, फाजिल्का में 7, फिरोज़पुर में 8, गुरदासपुर में 25, होशियारपुर में 20, कपूरथला में 4, मानसा में 1, मोगा में 5, पठानकोट में 14, संगरूर में 1 और पटियाला में 20 शिविर.

इन शिविरों में ठहरे लोगों की संख्या इस प्रकार है: अमृतसर में 170, बरनाला में 25, फाजिल्का में 652, फिरोज़पुर में 3987, गुरदासपुर में 411, होशियारपुर में 478, कपूरथला में 110, मानसा में 163, मोगा में 115, पठानकोट में 411 और संगरूर में 60 लोग.

राहत कार्य में लगे कर्मियों को सराहा

उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पंजाब पुलिस और समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग की सराहना की. राहत कार्यों के लिए तैनात टीमें और संसाधन इस प्रकार हैं: गुरदासपुर में 6 एनडीआरएफ टीमें, तथा फाजिल्का, फिरोज़पुर, पठानकोट और अमृतसर में 1-1 टीम. कपूरथला में 2 एसडीआरएफ टीमें सक्रिय हैं. सेना, नौसेना और वायुसेना गुरदासपुर, कपूरथला, फिरोज़पुर और पठानकोट में तैनात हैं. बीएसएफ की 1-1 टीम गुरदासपुर और फिरोज़पुर में राहत कार्यों में लगी है. पंजाब पुलिस और फायर ब्रिगेड कपूरथला और फिरोज़पुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सहायता कर रही हैं. कपूरथला में 15, फिरोज़पुर में 12 और पठानकोट में 4 नावें राहत कार्यों में लगी हैं. जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट की सुविधा भी तुरंत उपलब्ध कराई जा रही है.

1312 गांव बाढ़ की चपेट में

राजस्व मंत्री ने बताया कि पंजाब के कुल 1312 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं. प्रभावित गांवों का जिलावार विवरण इस प्रकार है: अमृतसर (93), बरनाला (26), बठिंडा (21), फतेहगढ़ साहिब (1), फाजिल्का (92), फिरोज़पुर (107), गुरदासपुर (324), होशियारपुर (86), जालंधर (55), कपूरथला (123), लुधियाना (26), मालेरकोटला (4), मानसा (77), मोगा (35), पठानकोट (81), पटियाला (14), रूपनगर (2), संगरूर (22), एसएएस नगर (1), एसबीएस नगर (3), मुक्तसर साहिब (74) और तरनतारन (45).

