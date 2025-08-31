Punjabराज्य

पंजाब में बाढ़ राहत तेज, अब तक 14,936 लोगों को सुरक्षित निकाला गया: हरदीप सिंह मुंडियां

Anup Tiwari31 August 2025 - 10:25 PM
2 minutes read
Punjab Flood Relief Work
हरदीप सिंह मुंडियां (फाइल फोटो)

Punjab Flood Relief Work : पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक कुल 14,936 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पूरी मशीनरी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पंजाब पुलिस के जवान लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं, ताकि लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

राज्य के विभिन्न जिलों से निकाले गए लोगों की संख्या इस प्रकार है: अमृतसर से 1700, बरनाला से 25, फाजिल्का से 1599, फिरोज़पुर से 3265, गुरदासपुर से 5456, होशियारपुर से 1052, कपूरथला से 362, मानसा से 163, मोगा से 115, पठानकोट से 1139 और तरन तारन से 60 लोग.

122 राहत शिविरों में 6582 लोगों ने ली शरण

हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुल 122 राहत शिविर सक्रिय हैं, जिनमें 6582 लोग शरण लिए हुए हैं. जैसे-जैसे राहत कार्य जारी हैं, राहत शिविरों की संख्या बढ़ाई जा रही है. जिलावार राहत शिविरों की संख्या इस प्रकार है: अमृतसर में 16, बरनाला में 1, फाजिल्का में 7, फिरोज़पुर में 8, गुरदासपुर में 25, होशियारपुर में 20, कपूरथला में 4, मानसा में 1, मोगा में 5, पठानकोट में 14, संगरूर में 1 और पटियाला में 20 शिविर.

इन शिविरों में ठहरे लोगों की संख्या इस प्रकार है: अमृतसर में 170, बरनाला में 25, फाजिल्का में 652, फिरोज़पुर में 3987, गुरदासपुर में 411, होशियारपुर में 478, कपूरथला में 110, मानसा में 163, मोगा में 115, पठानकोट में 411 और संगरूर में 60 लोग.

राहत कार्य में लगे कर्मियों को सराहा

उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पंजाब पुलिस और समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग की सराहना की. राहत कार्यों के लिए तैनात टीमें और संसाधन इस प्रकार हैं: गुरदासपुर में 6 एनडीआरएफ टीमें, तथा फाजिल्का, फिरोज़पुर, पठानकोट और अमृतसर में 1-1 टीम. कपूरथला में 2 एसडीआरएफ टीमें सक्रिय हैं. सेना, नौसेना और वायुसेना गुरदासपुर, कपूरथला, फिरोज़पुर और पठानकोट में तैनात हैं. बीएसएफ की 1-1 टीम गुरदासपुर और फिरोज़पुर में राहत कार्यों में लगी है. पंजाब पुलिस और फायर ब्रिगेड कपूरथला और फिरोज़पुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सहायता कर रही हैं. कपूरथला में 15, फिरोज़पुर में 12 और पठानकोट में 4 नावें राहत कार्यों में लगी हैं. जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट की सुविधा भी तुरंत उपलब्ध कराई जा रही है.

1312 गांव बाढ़ की चपेट में

राजस्व मंत्री ने बताया कि पंजाब के कुल 1312 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं. प्रभावित गांवों का जिलावार विवरण इस प्रकार है: अमृतसर (93), बरनाला (26), बठिंडा (21), फतेहगढ़ साहिब (1), फाजिल्का (92), फिरोज़पुर (107), गुरदासपुर (324), होशियारपुर (86), जालंधर (55), कपूरथला (123), लुधियाना (26), मालेरकोटला (4), मानसा (77), मोगा (35), पठानकोट (81), पटियाला (14), रूपनगर (2), संगरूर (22), एसएएस नगर (1), एसबीएस नगर (3), मुक्तसर साहिब (74) और तरनतारन (45).

यह भी पढ़ें : मुख्य सचिव के. ए. पी. सिन्हा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, राहत कार्यों की समीक्षा की

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari31 August 2025 - 10:25 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बाढ़ के चलते पंजाब में 3 सितंबर तक सभी स्कूलों पर ताला, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा- छात्रों की सुरक्षा, सरकार की प्राथमिकता

बाढ़ के चलते पंजाब में 3 सितंबर तक सभी स्कूलों पर ताला, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा- छात्रों की सुरक्षा, सरकार की प्राथमिकता

31 August 2025 - 10:57 PM
Photo of सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक: जन शिकायतों में लापरवाही पर दी चेतावनी, बाढ़ और PET परीक्षा पर भी चर्चा

सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक: जन शिकायतों में लापरवाही पर दी चेतावनी, बाढ़ और PET परीक्षा पर भी चर्चा

31 August 2025 - 10:05 PM
Photo of मुख्य सचिव के. ए. पी. सिन्हा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, राहत कार्यों की समीक्षा की

मुख्य सचिव के. ए. पी. सिन्हा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, राहत कार्यों की समीक्षा की

31 August 2025 - 9:35 PM
Photo of पंजाब सरकार ने घग्गर दरिया के कारण बाढ़ को रोकने का स्थायी समाधान करने का किया संकल्प

पंजाब सरकार ने घग्गर दरिया के कारण बाढ़ को रोकने का स्थायी समाधान करने का किया संकल्प

31 August 2025 - 9:15 PM
Photo of CM सैनी का किसान हितैषी फैसला, हरियाणा के 12 जिलों में ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल 10 सितंबर तक खुला रहेगा

CM सैनी का किसान हितैषी फैसला, हरियाणा के 12 जिलों में ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल 10 सितंबर तक खुला रहेगा

31 August 2025 - 8:45 PM
Photo of ‘विमुक्त जाति दिवस समारोह’ में शामिल हुए सीएम योगी, घुमन्तू जातियों से जुड़े प्रतिभाशाली युवाओं को किया सम्मानित

‘विमुक्त जाति दिवस समारोह’ में शामिल हुए सीएम योगी, घुमन्तू जातियों से जुड़े प्रतिभाशाली युवाओं को किया सम्मानित

31 August 2025 - 7:29 PM
Photo of तेजस्वी सरकार के नारे पर भड़के तेज प्रताप, बोले- बकवास मत करो

तेजस्वी सरकार के नारे पर भड़के तेज प्रताप, बोले- बकवास मत करो

31 August 2025 - 5:57 PM
Photo of महानआर्यमन सिंधिया बनेंगे MPCA के सबसे युवा अध्यक्ष, सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी की एंट्री पक्की

महानआर्यमन सिंधिया बनेंगे MPCA के सबसे युवा अध्यक्ष, सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी की एंट्री पक्की

31 August 2025 - 5:07 PM
Photo of ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ सीजन 4 स्थगित, बाढ़ के चलते सरकार ने लिया फैसला

‘खेडां वतन पंजाब दियां’ सीजन 4 स्थगित, बाढ़ के चलते सरकार ने लिया फैसला

31 August 2025 - 3:50 PM
Photo of UP: पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव, आठ IPS अफसरों के तबादले, तीन जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए

UP: पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव, आठ IPS अफसरों के तबादले, तीन जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए

31 August 2025 - 3:14 PM
Back to top button