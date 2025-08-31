Punjab Floods : पंजाब के मुख्य सचिव के. ए. पी. सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है और हर मुश्किल में उनका साथ दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी हैं. इसके उपरांत जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो विशेष गिरदावरी करवा कर हर प्रकार के नुकसान का मुआवज़ा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राहत कार्यों के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जिसके तहत अमृतसर ज़िले में तीन वरिष्ठ अधिकारियों को इन कार्यों की निगरानी और सहयोग हेतु भेजा गया है.

मुख्यमंत्री के आदेश पर दौरा, लोगों से लिया फीडबैक

मुख्य सचिव सिन्हा ने मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अमृतसर ज़िले के बाढ़ प्रभावित इलाकों अजनाला, रमदास और पठानकोट के बमियाल व नरोट जैमल सिंह ब्लॉक में रावी नदी के धुसी बांध का दौरा किया. उन्होंने गांव चमियारी में बनाए गए राहत केंद्र में किए गए प्रबंधों का भी जायज़ा लिया.

उन्होंने बाढ़ के पानी में घिरे गाँवों में जाकर स्थिति का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की. ज़िला प्रशासन द्वारा अब तक पहुंचाई गई राहत के बारे में लोगों से फीडबैक भी लिया. कई गाँवों में उन्होंने स्वयं जाकर राहत सामग्री वितरित की और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर आने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद उन्होंने ज़िला प्रशासन और सेना अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्यों की रणनीति व अब तक की प्रगति पर चर्चा की. उन्होंने सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और सिविल प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की.

राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देश

सिन्हा ने बमियाल और कोलियां में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए बताया कि रावी नदी में अधिक पानी आने से धुसी बांध को नुकसान पहुंचा है, जिससे पठानकोट ज़िले के कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए. हालांकि अब नदी में पानी का स्तर घट रहा है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में भी पानी उतरने लगा है.

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों को और तेज़ किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को सहायता मिल सके. उन्होंने एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों से बातचीत कर कार्यों की प्रगति का जायज़ा लिया.

अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद

इस मौके पर जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव कृष्ण कुमार, राहत कार्यों के लिए नियुक्त प्रशासनिक सचिव स्तर के अधिकारी कमल किशोर यादव, वरुण रूज़म और बसंत गर्ग, डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी, ज़िला पुलिस प्रमुख एस. मनिंदर सिंह, एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर अनिल तालकुत्रा, कर्नल रॉबिन एंथनी, पठानकोट के डिप्टी कमिश्नर आदित्य उप्पल, एसएसपी पठानकोट दलजिंदर सिंह ढिल्लों और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) हरदीप सिंह उपस्थित थे.

