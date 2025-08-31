Punjab Flood Solution : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने बार-बार आने वाली घग्गर दरिया की बाढ़ की स्थिति का स्थायी समाधान निकालने की प्रतिबद्धता दिखाई है. इस समस्या का स्थायी हल दरिया को चौड़ा करके किया जा सकता है. लेकिन पड़ोसी राज्य हरियाणा ने मकरौड़ साहिब से कड़ैल तक पंजाब के हिस्से के घग्गर दरिया को चौड़ा करने पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया है, जिसकी वजह से यह काम पूरा नहीं हो पा रहा है. पंजाब के लोगों की परेशानी का स्थायी समाधान करने के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार हरियाणा से कहे कि वह यह स्टे हटा दे, ताकि पंजाब सरकार दरिया को चौड़ा करके किनारों को मजबूत कर सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके.

घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत

यह विचार पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने खनौरी हैडवर्क्स में घग्गर दरिया की स्थिति का जायजा लेते हुए बताए. उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, केवल सतर्क रहना है और पंजाब सरकार व जिला प्रशासन को सहयोग देना है. उन्होंने बताया कि घग्गर दरिया में पानी का स्तर अभी 743.7 फुट है जबकि खतरे का निशान 748 फुट है, इसलिए स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.

इंतजाम पर्याप्त, एक दूसरे का सहारा बनने की आवश्यकता

जिला प्रशासन ने हर स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम कर रखे हैं. 2 लाख मिट्टी और रेत की बोरी तैयार की गई हैं. 2023 में जहाँ दरारें आई थीं, वहाँ ऊँचाई बढ़ाकर मजबूत किया गया है और किनारे चौड़े किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर मशीनरी आसानी से चल सके.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह समय एक-दूसरे का सहारा बनने का है. हर व्यक्ति को जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए. पंजाब सरकार और प्रशासन ने जो भी प्रबंध किए हैं, वे पर्याप्त हैं, लेकिन आम लोगों को भी आगे आकर एक-दूसरे का पूरा साथ देना चाहिए.

लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

वित्त मंत्री ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें. अगर कोई समस्या हो तो तुरंत अपने गाँव की पंचायत से संपर्क करें. पंचायत तुरंत सिविल या पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क कर समस्या का समाधान करवाए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार के प्रतिनिधि और जिला अधिकारी हर समय मैदान में मौजूद हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर राहुल चाबा ने बताया कि संभावित बाढ़ से संबंधित जिला फ़्लड कंट्रोल रूम के नंबर हैं – सिंचाई विभाग: 87250-29785, जिला प्रशासन: 01672-234196, जहाँ संपर्क किया जा सकता है.

