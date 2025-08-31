Haryana Farmer Welfare : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में एक अहम कदम उठाया है. अब ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 12 जिलों के 1402 गांवों के लिए 10 सितंबर तक के लिए खोल दिया गया है. यह निर्णय राज्य सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ताकि फसल नुकसान की भरपाई समय रहते सुनिश्चित की जा सके.

किसानों की जरूरतों पर बढ़ाया गया दायरा

अब तक कुल 38,286 किसानों ने पोर्टल पर अपनी फसल क्षति का दावा दर्ज कराया है. पंजीकृत कुल क्षेत्रफल 2,42,945.15 एकड़ तक पहुंच चुका है, जो इस योजना की व्यापकता को स्पष्ट करता है.

गौरतलब है कि शुरुआत में यह पोर्टल केवल 7 जिलों के 188 गांवों के लिए खोला गया था. लेकिन किसानों की जरूरत और मांग को देखते हुए अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है. इस निर्णय के तहत निम्नलिखित जिलों और गांवों को शामिल किया गया है:

रोहतक – 41 गांव

– 41 गांव हिसार – 86 गांव

– 86 गांव चरखी दादरी – 34 गांव

– 34 गांव पलवल – 59 गांव

– 59 गांव सिरसा – 6 गांव

– 6 गांव भिवानी – 43 गांव

– 43 गांव रेवाड़ी – 7 गांव

– 7 गांव कुरुक्षेत्र – 75 गांव

– 75 गांव यमुनानगर – सभी 600 गांव

– सभी 600 गांव नूंह – 166 गांव

– 166 गांव फतेहाबाद – 21 गांव

– 21 गांव झज्जर – सभी 264 गांव

1402 गांवों तक योजना का विस्तार

इस प्रकार अब यह योजना कुल 12 जिलों के 1402 गांवों तक विस्तार पा चुकी है, जिससे बड़ी संख्या में प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाई जा सकेगी. ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण के बाद, प्राप्त दावों का सत्यापन जिला राजस्व अधिकारी द्वारा विशेष गिरदावरी के रूप में किया जाएगा. यह प्रक्रिया पारदर्शिता और सटीकता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनाई गई है.

