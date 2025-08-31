Haryana Farmer Welfare : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में एक अहम कदम उठाया है. अब ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 12 जिलों के 1402 गांवों के लिए 10 सितंबर तक के लिए खोल दिया गया है. यह निर्णय राज्य सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ताकि फसल नुकसान की भरपाई समय रहते सुनिश्चित की जा सके.
किसानों की जरूरतों पर बढ़ाया गया दायरा
अब तक कुल 38,286 किसानों ने पोर्टल पर अपनी फसल क्षति का दावा दर्ज कराया है. पंजीकृत कुल क्षेत्रफल 2,42,945.15 एकड़ तक पहुंच चुका है, जो इस योजना की व्यापकता को स्पष्ट करता है.
गौरतलब है कि शुरुआत में यह पोर्टल केवल 7 जिलों के 188 गांवों के लिए खोला गया था. लेकिन किसानों की जरूरत और मांग को देखते हुए अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है. इस निर्णय के तहत निम्नलिखित जिलों और गांवों को शामिल किया गया है:
- रोहतक – 41 गांव
- हिसार – 86 गांव
- चरखी दादरी – 34 गांव
- पलवल – 59 गांव
- सिरसा – 6 गांव
- भिवानी – 43 गांव
- रेवाड़ी – 7 गांव
- कुरुक्षेत्र – 75 गांव
- यमुनानगर – सभी 600 गांव
- नूंह – 166 गांव
- फतेहाबाद – 21 गांव
- झज्जर – सभी 264 गांव
1402 गांवों तक योजना का विस्तार
इस प्रकार अब यह योजना कुल 12 जिलों के 1402 गांवों तक विस्तार पा चुकी है, जिससे बड़ी संख्या में प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाई जा सकेगी. ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण के बाद, प्राप्त दावों का सत्यापन जिला राजस्व अधिकारी द्वारा विशेष गिरदावरी के रूप में किया जाएगा. यह प्रक्रिया पारदर्शिता और सटीकता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनाई गई है.
