Haryanaराज्य

CM सैनी का किसान हितैषी फैसला, हरियाणा के 12 जिलों में ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल 10 सितंबर तक खुला रहेगा

Anup Tiwari31 August 2025 - 8:45 PM
1 minute read
Haryana Farmer Welfare
CM सैनी का किसान हितैषी फैसला

Haryana Farmer Welfare : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में एक अहम कदम उठाया है. अब ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 12 जिलों के 1402 गांवों के लिए 10 सितंबर तक के लिए खोल दिया गया है. यह निर्णय राज्य सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ताकि फसल नुकसान की भरपाई समय रहते सुनिश्चित की जा सके.

किसानों की जरूरतों पर बढ़ाया गया दायरा

अब तक कुल 38,286 किसानों ने पोर्टल पर अपनी फसल क्षति का दावा दर्ज कराया है. पंजीकृत कुल क्षेत्रफल 2,42,945.15 एकड़ तक पहुंच चुका है, जो इस योजना की व्यापकता को स्पष्ट करता है.

गौरतलब है कि शुरुआत में यह पोर्टल केवल 7 जिलों के 188 गांवों के लिए खोला गया था. लेकिन किसानों की जरूरत और मांग को देखते हुए अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है. इस निर्णय के तहत निम्नलिखित जिलों और गांवों को शामिल किया गया है:

  • रोहतक – 41 गांव
  • हिसार – 86 गांव
  • चरखी दादरी – 34 गांव
  • पलवल – 59 गांव
  • सिरसा – 6 गांव
  • भिवानी – 43 गांव
  • रेवाड़ी – 7 गांव
  • कुरुक्षेत्र – 75 गांव
  • यमुनानगर – सभी 600 गांव
  • नूंह – 166 गांव
  • फतेहाबाद – 21 गांव
  • झज्जर – सभी 264 गांव

1402 गांवों तक योजना का विस्तार

इस प्रकार अब यह योजना कुल 12 जिलों के 1402 गांवों तक विस्तार पा चुकी है, जिससे बड़ी संख्या में प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाई जा सकेगी. ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण के बाद, प्राप्त दावों का सत्यापन जिला राजस्व अधिकारी द्वारा विशेष गिरदावरी के रूप में किया जाएगा. यह प्रक्रिया पारदर्शिता और सटीकता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनाई गई है.

यह भी पढ़ें : ‘विमुक्त जाति दिवस समारोह’ में शामिल हुए सीएम योगी, घुमन्तू जातियों से जुड़े प्रतिभाशाली युवाओं को किया सम्मानित

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari31 August 2025 - 8:45 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘विमुक्त जाति दिवस समारोह’ में शामिल हुए सीएम योगी, घुमन्तू जातियों से जुड़े प्रतिभाशाली युवाओं को किया सम्मानित

‘विमुक्त जाति दिवस समारोह’ में शामिल हुए सीएम योगी, घुमन्तू जातियों से जुड़े प्रतिभाशाली युवाओं को किया सम्मानित

31 August 2025 - 7:29 PM
Photo of तेजस्वी सरकार के नारे पर भड़के तेज प्रताप, बोले- बकवास मत करो

तेजस्वी सरकार के नारे पर भड़के तेज प्रताप, बोले- बकवास मत करो

31 August 2025 - 5:57 PM
Photo of महानआर्यमन सिंधिया बनेंगे MPCA के सबसे युवा अध्यक्ष, सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी की एंट्री पक्की

महानआर्यमन सिंधिया बनेंगे MPCA के सबसे युवा अध्यक्ष, सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी की एंट्री पक्की

31 August 2025 - 5:07 PM
Photo of ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ सीजन 4 स्थगित, बाढ़ के चलते सरकार ने लिया फैसला

‘खेडां वतन पंजाब दियां’ सीजन 4 स्थगित, बाढ़ के चलते सरकार ने लिया फैसला

31 August 2025 - 3:50 PM
Photo of UP: पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव, आठ IPS अफसरों के तबादले, तीन जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए

UP: पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव, आठ IPS अफसरों के तबादले, तीन जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए

31 August 2025 - 3:14 PM
Photo of वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शैला खानम को दी उम्मीद की नई राह, सिलाई मशीन से मिली आजीविका

वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शैला खानम को दी उम्मीद की नई राह, सिलाई मशीन से मिली आजीविका

30 August 2025 - 11:18 PM
Photo of अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में टेम्पर्ड ग्लास यूनिट का किया शुभारंभ, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को मिलेगी नई दिशा

अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में टेम्पर्ड ग्लास यूनिट का किया शुभारंभ, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को मिलेगी नई दिशा

30 August 2025 - 10:04 PM
Photo of ज्वैलर हमले के पीछे गैंगस्टर लखबीर लंडा का हाथ, पंजाब AGTF ने मुख्य शूटर को किया गिरफ्तार

ज्वैलर हमले के पीछे गैंगस्टर लखबीर लंडा का हाथ, पंजाब AGTF ने मुख्य शूटर को किया गिरफ्तार

30 August 2025 - 9:03 PM
Photo of पंजाब में कर्मचारियों की अनूठी पहल, मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन किया दान, वित्त मंत्री ने सराहा

पंजाब में कर्मचारियों की अनूठी पहल, मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन किया दान, वित्त मंत्री ने सराहा

30 August 2025 - 8:33 PM
Photo of पंजाब में राहत कार्य जोरों पर, 24 घंटों में 4711 बाढ़ पीड़ित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए

पंजाब में राहत कार्य जोरों पर, 24 घंटों में 4711 बाढ़ पीड़ित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए

30 August 2025 - 8:12 PM
Back to top button