Punjabराज्य

हरदीप सिंह मुंडियां ने साहनेवाल में 6 सड़क परियोजनाओं की रखी नींव, 2.19 करोड़ की लागत से होगा विकास

Anup Tiwari19 September 2025 - 10:58 PM
1 minute read
Punjab News
राजस्व मंत्री ने 6 सड़क परियोजनाओं की रखी नींव

Punjab News : पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने शुक्रवार को छह प्रमुख सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनकी लागत 2.19 करोड़ रुपये है. इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और सड़क ढांचे को मज़बूत करना है.

इन सड़क परियोजनाओं में भामियां खुर्द से शंकर कॉलोनी, भामियां रोड से ताजपुर रोड, जेल रोड, एलसी रोड से ऊंची मंगली, गोबिंदगढ़ से ऊंची मंगली और जीटी रोड से एप्रोच रोड तक की सड़कें शामिल हैं.

साहनेवाल विधानसभा का समग्र विकास

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की नागरिकों को विश्व स्तरीय सड़क ढांचा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा, “इन परियोजनाओं को कनेक्टिविटी बढ़ाने, पहुंच में सुधार करने और क्षेत्र में यात्रियों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.” उन्होंने आश्वासन दिया कि ये परियोजनाएं शीघ्र ही पूरी की जाएंगी ताकि जनता को तुरंत लाभ मिल सके.

राजस्व मंत्री ने यह भी बताया कि ये परियोजनाएं आवागमन को आसान बनाएंगी, स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी और साहनेवाल विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान करेंगी.

यह भी पढ़ें : मंत्री बरिंदर गोयल ने दिए निर्देश: कटाव रोकने और तटबंध मजबूत करने में लाएं तेजी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari19 September 2025 - 10:58 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of मंत्री बरिंदर गोयल ने दिए निर्देश: कटाव रोकने और तटबंध मजबूत करने में लाएं तेजी

मंत्री बरिंदर गोयल ने दिए निर्देश: कटाव रोकने और तटबंध मजबूत करने में लाएं तेजी

19 September 2025 - 10:26 PM
Photo of पंजाब विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: अगस्त में 6 सरकारी कर्मचारी और 2 निजी व्यक्ति रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

पंजाब विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: अगस्त में 6 सरकारी कर्मचारी और 2 निजी व्यक्ति रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

19 September 2025 - 8:49 PM
Photo of SC और BC कर्मचारियों की मांगों को लेकर पंजाब सरकार गंभीर, हरपाल सिंह चीमा ने की संयुक्त कमेटी के साथ बैठक

SC और BC कर्मचारियों की मांगों को लेकर पंजाब सरकार गंभीर, हरपाल सिंह चीमा ने की संयुक्त कमेटी के साथ बैठक

19 September 2025 - 8:42 PM
Photo of पराली प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार ने मंजूर की 15,613 CRM मशीनें, 500 करोड़ की योजना लागू

पराली प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार ने मंजूर की 15,613 CRM मशीनें, 500 करोड़ की योजना लागू

19 September 2025 - 8:07 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने सीमा पार ड्रोन के जरिए हेरोइन तस्करी का बड़ा नेटवर्क किया पर्दाफाश, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने सीमा पार ड्रोन के जरिए हेरोइन तस्करी का बड़ा नेटवर्क किया पर्दाफाश, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

19 September 2025 - 7:47 PM
Photo of ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेसवे: 4613 करोड़ की महा परियोजना जल्द होगी शुरू, सफर होगा आसान और तेज

ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेसवे: 4613 करोड़ की महा परियोजना जल्द होगी शुरू, सफर होगा आसान और तेज

19 September 2025 - 5:44 PM
Photo of DUSU चुनाव 2025: ABVP ने भारी बढ़त से जीते तीन पद, आर्यन मान बने अध्यक्ष, NSUI ने हासिल की उपाध्यक्ष सीट

DUSU चुनाव 2025: ABVP ने भारी बढ़त से जीते तीन पद, आर्यन मान बने अध्यक्ष, NSUI ने हासिल की उपाध्यक्ष सीट

19 September 2025 - 5:14 PM
Photo of सतलुज दरिया पर पंजाब सरकार का मेगा एक्शन: फ्लोटिंग मशीनें तैनात, 45 दिन में हर बाढ़ पीड़ित को मुआवजा

सतलुज दरिया पर पंजाब सरकार का मेगा एक्शन: फ्लोटिंग मशीनें तैनात, 45 दिन में हर बाढ़ पीड़ित को मुआवजा

19 September 2025 - 5:04 PM
Photo of शारिक साटा की गिरफ्तारी के लिए संभल पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, दुबई से कर रहा गिरोह का संचालन

शारिक साटा की गिरफ्तारी के लिए संभल पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, दुबई से कर रहा गिरोह का संचालन

19 September 2025 - 4:37 PM
Photo of तड़क्सार में भारी बरसात से तबाही: हरजोत सिंह बैंस ने दी राहत का बड़ा ऐलान, 70 साल पुरानी समस्या का मिलेगा समाधान

तड़क्सार में भारी बरसात से तबाही: हरजोत सिंह बैंस ने दी राहत का बड़ा ऐलान, 70 साल पुरानी समस्या का मिलेगा समाधान

19 September 2025 - 3:21 PM
Back to top button