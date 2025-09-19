Punjab News : पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने शुक्रवार को छह प्रमुख सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनकी लागत 2.19 करोड़ रुपये है. इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और सड़क ढांचे को मज़बूत करना है.

इन सड़क परियोजनाओं में भामियां खुर्द से शंकर कॉलोनी, भामियां रोड से ताजपुर रोड, जेल रोड, एलसी रोड से ऊंची मंगली, गोबिंदगढ़ से ऊंची मंगली और जीटी रोड से एप्रोच रोड तक की सड़कें शामिल हैं.

साहनेवाल विधानसभा का समग्र विकास

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की नागरिकों को विश्व स्तरीय सड़क ढांचा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा, “इन परियोजनाओं को कनेक्टिविटी बढ़ाने, पहुंच में सुधार करने और क्षेत्र में यात्रियों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.” उन्होंने आश्वासन दिया कि ये परियोजनाएं शीघ्र ही पूरी की जाएंगी ताकि जनता को तुरंत लाभ मिल सके.

राजस्व मंत्री ने यह भी बताया कि ये परियोजनाएं आवागमन को आसान बनाएंगी, स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी और साहनेवाल विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान करेंगी.

यह भी पढ़ें : मंत्री बरिंदर गोयल ने दिए निर्देश: कटाव रोकने और तटबंध मजबूत करने में लाएं तेजी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप