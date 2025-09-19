Punjab Embankment Repair : पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज अधिकारियों को दरियाओं के कटाव भराई के कार्यों में और तेज़ी लाने के निर्देश दिए. जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ यहां आपात बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने चल रहे कार्यों की स्थिति का जायज़ा लिया. उन्होंने प्रदेशभर में तटबंधों के टूटे हिस्सों की मरम्मत और संवेदनशील स्थानों को मजबूत करने के लिए चल रहे कार्यों की जानकारी भी ली.

भरे जा चुकें हैं अधिकांश कटाव

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अब तक रिपोर्ट हुए 44 कटावों में से अधिकांश पहले ही पूरे किए जा चुके हैं, जबकि बाकी कटावों को भरने का काम युद्ध स्तर पर जारी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि भविष्य में पानी का अधिक बहाव आता है तो विभाग ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे.

उन्होंने आगे कहा कि इस कठिन घड़ी में यह बेहद आवश्यक है कि इन कार्यों के लिए विभाग के सभी संसाधन जुटाए जाएं और इनके पूरा होने तक सख़्त निगरानी रखी जाए.

जल्द मूल्यांकन पूरा करने के दिए निर्देश

जल संसाधन मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि तटबंधों और अन्य विभागीय संपत्तियों को हुए नुकसान संबंधी जारी मूल्यांकन को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि उनकी समय पर मरम्मत सुनिश्चित हो सके. उन्होंने आश्वासन दिया कि इन सुरक्षा उपायों के लिए धन की कोई कमी नहीं है. साथ ही उन्होंने नदियों के किनारे बसे लोगों, कृषि भूमि और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता को भी दोहराया.

बैठक में प्रमुख सचिव कृष्ण कुमार, मुख्य इंजीनियर (ड्रेनेज) हरदीप सिंह मैंदीरत्ता, मुख्य इंजीनियर (नहरें) शेर सिंह, मुख्य इंजीनियर (मुख्यालय) जतिंदर पाल सिंह, मुख्य इंजीनियर (डिज़ाइन) विजय कुमार गर्ग और अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

