Punjab Vigilance Bureau : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी अपनी चल रही मुहिम के दौरान, अगस्त महीने में 6 अलग-अलग मामलों में 6 कर्मचारियों और 2 निजी व्यक्तियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने में सफलता हासिल की है. आज यहां यह जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने कहा कि विजिलेंस ब्यूरो की ओर से इस दौरान सरकारी कर्मचारियों और किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैलाने वाले व्यक्तियों पर काबू पाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

20 चालान और 7 आपराधिक मामले दर्ज

प्रवक्ता ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो ने पिछले महीने विभिन्न सक्षम अदालतों में 20 विजिलेंस मामलों से संबंधित चालान पेश किए हैं. इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की गहराई से जांच करने के लिए 2 विजिलेंस जांचें भी दर्ज की गई हैं. प्रवक्ता ने आगे कहा कि 15 आरोपियों के खिलाफ 7 आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं और एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का एक मामला भी दर्ज किया गया है.

रिश्वतखोरी मामलों में दो दोषी, 5 साल की कैद और जुर्माना

इस संबंध में और जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न सक्षम अदालतों ने पिछले महीने के दौरान विजिलेंस ब्यूरो की ओर से दायर और लड़े गए रिश्वतखोरी के दो मामलों का फैसला सुनाया, जिनमें दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और 5 साल की कैद तथा 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया.

