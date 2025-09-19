Punjabराज्य

सतलुज दरिया पर पंजाब सरकार का मेगा एक्शन: फ्लोटिंग मशीनें तैनात, 45 दिन में हर बाढ़ पीड़ित को मुआवजा

Amzad Khan19 September 2025 - 5:04 PM
पंजाब मंत्री सतलुज दरिया में गाद सफाई और राहत कार्यों का निरीक्षण करते हुए.

Flood Relief Punjab : पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल और राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज ज़िला लुधियाना के सतलुज दरिया (ससराली कॉलोनी) में गाद सफाई कार्यों का निरीक्षण किया. मंत्रियों ने गाद हटाने के काम को तेज़ करने और दरिया के असली प्रवाह मार्ग को बहाल करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों, जिनमें विशेष फ्लोटिंग एक्सकेवेटर, पोकलेन और जेसीबी शामिल हैं, की तुरंत तैनाती के निर्देश दिए. बता दें कि पंजाब सरकार ने विशेष फ्लोटिंग एक्सकेवेटर को दरिया के प्रवाह को उसके मूल रास्ते की ओर मोड़ने के लिए पहले ही तैनात किया हुआ है.

दरिया के असली प्रवाह को बहाल करने के निर्देश

मंत्रियों ने गाद जमा होने से रोकने के लिये अतिरिक्त मशीनरी लगाने और दरिया के वास्तविक प्रवाह को तेज़ी से बहाल करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधन जुटाने के आदेश दिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक और अधिकारी प्रभावित लोगों की मदद के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों को समय पर सहायता देने तथा उनके पुनर्वास के लिए वचनबद्ध हैं. मंत्रियों ने भरोसा दिलाया कि बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों को 45 दिनों के भीतर मुआवज़ा बाँट दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में नुक़सान का आंकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी पहले से ही युद्धस्तर पर चल रही है.

बाढ़ पीड़ितों को सीधी मदद

इसके बाद राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने गाँव साहिबाना का दौरा किया और अपनी तनख़्वाह से वहाँ के निवासी बलबीर सिंह को बाढ़ के कारण उनके घर की क्षतिग्रस्त छत की तत्काल मरम्मत के लिए 50,000 रुपये नकद दिए. उन्होंने घोषणा की कि पंजाब सरकार की ओर से बलबीर सिंह की और सहायता के लिए अतिरिक्त फंड जारी किए जाएंगे.

धुस्सी बांध की मजबूती का जायजा

इसके बाद जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने धुस्सी बांध को मजबूत करने के कार्य का जायज़ा लेने के लिए गाँव मंडाला छन्ना का दौरा किया, जहाँ ड्रेनेज विभाग की ओर से सैकड़ों वालंटियर्स, संगत और सेना के अधिकारियों के सहयोग से राहत कार्य चल रहे हैं. इस अवसर पर उनके साथ सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जसबीर सिंह भी मौजूद थे.

24 घंटे चल रहा राहत और सुरक्षा कार्य

उन्होंने बताया कि सतलुज दरिया के साथ-साथ इस अहम बांध को सुरक्षित करने के लिए जालंधर प्रशासन, ड्रेनेज विभाग और सेना की समर्पित टीमें राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल की निगरानी में 24 घंटे काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है क्योंकि सरकार ने सामग्री और जनशक्ति की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पहले ही सभी ज़रूरी कदम उठाए हैं. प्रशासन, सेना, एसडीआरएफ और संगत के अथक प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पानी का स्तर कम होने के बाद और मज़बूतीकरण का काम किया जाएगा.

