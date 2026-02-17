Punjabराज्य

गैंगस्टरां ते वार’ के 27वें दिन पंजाब पुलिस ने 516 स्थानों पर की छापेमारी, 181 व्यक्ति गिरफ्तार

Punjab News

Punjab News : मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा- निर्देशों पर शुरू की गई निर्णायक ‘गैंगस्टरां ते वार’ मुहिम के 27वें दिन, पंजाब पुलिस ने सोमवार को सूबे भर में गैंगस्टरों के साथियों से संबंधित पहचाने गए और मैप किए टिकानों पर 516 छापेमारियां की।

20 जनवरी को हुई थी शुरुआत

जानकारी अनुसार, ” गैंगस्टरां ते वार” – पंजाब को गैंगस्टर मुक्त सूबा बनाने के लिए शुरु की एक निर्णायक जंग 20 जनवरी, 2026 को डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव की तरफ से शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत सभी जिलों की पुलिस टीमों द्वारा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ( एजीटीएफ) पंजाब के तालमेल के साथ राज्य भर में विशेष कार्यवाहियों की जा रही है।

2 हथियार भी बरामद

इस मुहिम के 27वें दिन, पुलिस टीमों ने 181 व्यक्तियों को गिरफ़्तार करके उनसे 2 हथियार बरामद किए। इसके साथ मुहिम की शुरुआत से अब तक गिरफ़्तार किए व्यक्तियों की संख्या 9,442 हो गई है।

9 भगौड़े अपराधी भी गिरफ्तार

इसके इलावा 67 व्यक्तियों विरुद्ध रोकथाम कार्यवाही की गई, जबकि 139 व्यक्तियों की तस्दीक की गई और पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्यवाही दौरान 9 भगौड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ़्तार किया है।

एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर

वांछित अपराधियों/ गैंगस्टरों के बारे जानकारी और अपराध एंव अपराधिक गतिविधियों के बारे सूचना देने के लिए लोग गुप्त तौर पर एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946- 93946 पर संपर्क कर सकते है।

नशीलें पदार्थ सहित ड्रग मनी भी जब्त

ज़िक्रयोग्य है कि पुलिस टीमों ने नशे के विरुद्ध अपने अभियान ” युद्ध नशें के विरुद्ध” को 352वें दिन भी जारी रखते आज 77 नशा तस्करों को गिरफ़्तार करके उनके कब्ज़े में से 2 किलो हेरोइन, 1345 नशीली गोलियां/ कैप्सूल और 69,120 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है। इसके साथ, सिर्फ़ 352 दिनों में गिरफ़्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 49, 841 हो गई है।

ज़िक्रयोग्य है कि बठिंडा पुलिस ने एक नशा तस्कर को 1.5 किलो हेरोइन सहित गिरफ़्तार किया है। नशा छुड़ाओ मुहिम के हिस्के तौर पर, पंजाब पुलिस ने आज 16 व्यक्तियों को नशा छुड़ाओ और पुनर्वास के लिए राज़ी किया है।

