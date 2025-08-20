Punjabराज्य

पंजाब में बड़ा ऑपरेशन, 452 जगह छापेमारी, 151 तस्कर गिरफ्तार, भगवंत मान की “युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम ने मचाई धूम

पंजाब पुलिस ने राज्यभर में नशा विरोधी ऑपरेशन चलाया

Punjab Anti-drug Campaign : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के खात्मे के लिए चलाई जा रही मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” के लगातार 171वें दिन, पंजाब पुलिस ने मंगलवार को 452 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान पूरे राज्य में 151 नशा तस्करों की गिरफ्तारी के बाद 111 एफआईआर दर्ज की गईं. इसके साथ ही, 171 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 26,542 हो गई है. छापेमारी के दौरान गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 1.5 किलो हेरोइन, 3122 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 28,990 रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई है.

सीएम भगवंत मान ने नशा-मुक्त राज्य का लक्ष्य रखा

यह ऑपरेशन, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के लिए कहा है. पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है.

120 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे पंजाब में 425 संदिग्धों की चेकिंग की

इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए, विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था, अर्पित शुक्ला ने बताया कि 76 गज़टेड अधिकारियों की निगरानी में 1100 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से ज्यादा पुलिस टीमों ने राज्यभर में छापेमारी की. उन्होंने कहा कि दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 425 संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग भी की.

विशेष डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम (ईडीपी) लागू करने के साथ, पंजाब पुलिस ने नशा छुड़ाने के हिस्से के रूप में आज 84 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया है.

