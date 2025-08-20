Punjab Transport Minister : पंजाब के परिवहन मंत्री स लालजीत सिंह भुल्लर ने पंजाब रोडवेज/पनबस/पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन और पंजाब रोडवेज (पनबस) स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के लिए बैठक की. दोनों यूनियनों के प्रतिनिधि प्रदेश प्रधान श्री रेशम सिंह गिल, प्रदेश महासचिव शमशेर सिंह ढिल्लों, वरिष्ठ मीत प्रधान जसपाल सिंह बाजवा सहित अन्य सदस्यों के साथ हुई.

बैठक में यूनियन को कार्रवाई की दी जानकारी

इस बैठक में परिवहन मंत्री के साथ-साथ परिवहन विभाग के सचिव वरुण रूज़म, पी.आर.टी.सी. के प्रबंध निदेशक बी.एस. शेरगिल, राज्य परिवहन निदेशक राजीव कुमार गुप्ता, वित्त विभाग और पर्सोनल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे. परिवहन मंत्री ने यूनियन सदस्यों को उनकी मांगों संबंधी विभाग की ओर से अब तक की गई कार्यवाहियों के बारे में जानकारी दी.

कैबिनेट मंत्री का आश्वासन: वाजिब मांगों का हल जल्द

कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मांगों संबंधी एक ठोस प्रस्ताव तैयार कर उसे वित्त और पर्सोनल विभाग के साथ चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाए. उन्होंने यूनियन नेताओं को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार उनकी सभी वाजिब मांगों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कानूनी प्रक्रिया अपनाकर समूची वाजिब मांगों का हल किया जाएगा.

