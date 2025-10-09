Punjabराज्य

युद्ध नशों विरुद्ध’ की बड़ी कार्रवाई: एक दिन में 89 तस्कर गिरफ्तार, 221 दिनों में आंकड़ा पहुंचा 32,324

Drug-Free Punjab Campaign
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान के तहत पंजाब पुलिस की राज्यभर में व्यापक कार्रवाई जारी

Drug-Free Punjab Campaign : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशे के खात्मे के लिए शुरू की गई मुहिम ‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 221वें दिन पंजाब पुलिस ने बुधवार को राज्यभर में 381 स्थानों पर छापेमारी करते हुए 89 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और 56 एफआईआर दर्ज कीं. इसके साथ ही, 221 दिनों में अब तक गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 32,324 हो गई है.

छापेमारी के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 5.6 किलोग्राम हेरोइन, 1 किलोग्राम अफीम, 484 नशीली गोलियां, कैप्सूल और 29.22 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई.

नशा मुक्त पंजाब के निर्देश

यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं. पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ चल रही जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन भी किया है.

420 संदिग्धों की जांच की गई

72 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 381 स्थानों पर छापेमारी की. इन टीमों ने पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान 420 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की. राज्य सरकार ने नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा छुड़ाना और रोकथाम लागू की है. इसी के तहत पंजाब पुलिस ने आज 20 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास इलाज करवाने के लिए राज़ी किया है.

