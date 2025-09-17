Punjab drug Arrests : प्रदेश में से नशों के पूर्ण खात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू किए गए “युद्ध नशों विरुद्ध” के 199वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 359 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके उपरांत प्रदेश भर में 75 एफआईआर दर्ज करके 86 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ 199 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 29,804 हो गई है. इन छापेमारियों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे में से 21.1 किलो हेरोइन, 2 किलो अफीम, 254 किलो भुकी, 1156 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 500 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है.

नशा मुक्ति के लिए कैबिनेट सब-कमीटी गठित

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपीज़ को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के आदेश दिए हैं. पंजाब सरकार द्वारा नशों विरुद्ध युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमीटी भी बनाई गई है.

ईडीपी रणनीति से छापेमारी और पुनर्वास

इस ऑपरेशन दौरान 68 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1100 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 150 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में छापेमारी की है. उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस ऑपरेशन दौरान पुलिस टीमों ने 395 संदेही व्यक्तियों की जांच भी की है. बताया जाता है कि पंजाब सरकार ने प्रदेश से नशों के खात्मे के लिए त्रि-पक्षीय रणनीति – एनफोर्समेंट, डी-अडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) – लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में आज 56 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है.

