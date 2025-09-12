Punjab Flood Relief Panchayats : पंजाब में आई भारी बारिश और बाढ़ ने राज्य के हजारों गांवों को प्रभावित किया है. बाढ़ से लोगों के घर, गांव का बुनियादी ढांचा और फसलें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं. इसी बीच पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने सभी सक्षम पंचायतों से बाढ़ राहत कार्यों में मदद की अपील की है. उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों में तत्काल राहत कार्यों की जरूरत है. इसमें जमा हुआ मलबा और मृत पशुओं का निस्तारण, प्रभावित पंचायतों के बुनियादी ढांचे की मरम्मत और लोगों तक भोजन, पानी और दवाइयां पहुंचाना शामिल है.

पंचायतों से एफ.डी. फंड से बाढ़ राहत में योगदान की अपील

मंत्री ने बताया कि कई पंचायतों के पास उनकी जमीन अधिग्रहीत होने के कारण करोड़ों रुपये एफ.डी. (फिक्स्ड डिपॉजिट) में रखे हैं. यदि ये पंचायतें अपने फंड का एक हिस्सा बाढ़ राहत कार्यों में दान करें, तो यह बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मानवीय कदम होगा और उनकी मदद का संदेश भी देगा.

एफ.डी. का 5% बाढ़ राहत के लिए देने की मंत्री की अपील

उन्होंने विशेष रूप से अपील की कि पंचायतें अपनी एफ.डी. में रखी मूल राशि का 5 प्रतिशत बाढ़ राहत के लिए दें. यह राशि गांवों में राहत सामग्री, सफाई और पुनर्वास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगी. मंत्री ने सभी पंचायतों से आग्रह किया कि वे इस मानवीय प्रयास में आगे आएं और बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करें. उनका यह कदम न केवल राहत कार्यों को तेज करेगा बल्कि समाज में सद्भाव और एकजुटता का भी संदेश देगा.

