Punjabराज्य

पंचायतों से बड़ी अपील: जानिए कैसे सिर्फ 5% फंड से बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी बदली जा सकती है

Amzad Khan12 September 2025 - 1:43 PM
1 minute read
Punjab Flood Relief Panchayats
पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए

Punjab Flood Relief Panchayats : पंजाब में आई भारी बारिश और बाढ़ ने राज्य के हजारों गांवों को प्रभावित किया है. बाढ़ से लोगों के घर, गांव का बुनियादी ढांचा और फसलें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं. इसी बीच पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने सभी सक्षम पंचायतों से बाढ़ राहत कार्यों में मदद की अपील की है. उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों में तत्काल राहत कार्यों की जरूरत है. इसमें जमा हुआ मलबा और मृत पशुओं का निस्तारण, प्रभावित पंचायतों के बुनियादी ढांचे की मरम्मत और लोगों तक भोजन, पानी और दवाइयां पहुंचाना शामिल है.

पंचायतों से एफ.डी. फंड से बाढ़ राहत में योगदान की अपील

मंत्री ने बताया कि कई पंचायतों के पास उनकी जमीन अधिग्रहीत होने के कारण करोड़ों रुपये एफ.डी. (फिक्स्ड डिपॉजिट) में रखे हैं. यदि ये पंचायतें अपने फंड का एक हिस्सा बाढ़ राहत कार्यों में दान करें, तो यह बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मानवीय कदम होगा और उनकी मदद का संदेश भी देगा.

एफ.डी. का 5% बाढ़ राहत के लिए देने की मंत्री की अपील

उन्होंने विशेष रूप से अपील की कि पंचायतें अपनी एफ.डी. में रखी मूल राशि का 5 प्रतिशत बाढ़ राहत के लिए दें. यह राशि गांवों में राहत सामग्री, सफाई और पुनर्वास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगी. मंत्री ने सभी पंचायतों से आग्रह किया कि वे इस मानवीय प्रयास में आगे आएं और बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करें. उनका यह कदम न केवल राहत कार्यों को तेज करेगा बल्कि समाज में सद्भाव और एकजुटता का भी संदेश देगा.

यह भी पढ़ें : पंजाब बाढ़ अपडेट: 55 मौतें, 3.88 लाख लोग प्रभावित, NDRF और सेना राहत कार्यों में जुटी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan12 September 2025 - 1:43 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब बाढ़ अपडेट: 55 मौतें, 3.88 लाख लोग प्रभावित, NDRF और सेना राहत कार्यों में जुटी

पंजाब बाढ़ अपडेट: 55 मौतें, 3.88 लाख लोग प्रभावित, NDRF और सेना राहत कार्यों में जुटी

12 September 2025 - 11:49 AM
Photo of CM भगवंत सिंह मान की अगुवाई में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में तेजी: उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई

CM भगवंत सिंह मान की अगुवाई में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में तेजी: उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई

12 September 2025 - 11:26 AM
Photo of Punjab Flood Relief : मंत्रियों व प्रशासन की जमीनी पहल, प्रभावित परिवारों को मिल रही मदद और स्वास्थ्य सुरक्षा

Punjab Flood Relief : मंत्रियों व प्रशासन की जमीनी पहल, प्रभावित परिवारों को मिल रही मदद और स्वास्थ्य सुरक्षा

12 September 2025 - 10:38 AM
Photo of पंजाब के NCC कैडेट्स ने कर दिखाया कमाल…लगातार दूसरी बार जीती नेशनल चैम्पियनशिप, बना डाला नया रिकॉर्ड

पंजाब के NCC कैडेट्स ने कर दिखाया कमाल…लगातार दूसरी बार जीती नेशनल चैम्पियनशिप, बना डाला नया रिकॉर्ड

12 September 2025 - 10:05 AM
Photo of पंजाब बाढ़ त्रासदी में शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन बना संकट में सहारा, 1,500 परिवारों तक पहुंचाई राहत

पंजाब बाढ़ त्रासदी में शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन बना संकट में सहारा, 1,500 परिवारों तक पहुंचाई राहत

12 September 2025 - 8:56 AM
Photo of राजस्थान SI भर्ती विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, चयनित अभ्यर्थियों ने दी कानूनी चुनौती

राजस्थान SI भर्ती विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, चयनित अभ्यर्थियों ने दी कानूनी चुनौती

11 September 2025 - 11:12 PM
Photo of पराली प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार की नई ऋण योजना, किसानों को मिलेगी सब्सिडी और सहायता

पराली प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार की नई ऋण योजना, किसानों को मिलेगी सब्सिडी और सहायता

11 September 2025 - 10:44 PM
Photo of भारत-पाक सीमा पर हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 27 पिस्टल और 470 कारतूस बरामद

भारत-पाक सीमा पर हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 27 पिस्टल और 470 कारतूस बरामद

11 September 2025 - 10:23 PM
Photo of दिल्ली विश्वविद्यालय में 9500 सीटें खाली, मॉप-अप राउंड से प्रवेश की अंतिम कोशिश

दिल्ली विश्वविद्यालय में 9500 सीटें खाली, मॉप-अप राउंड से प्रवेश की अंतिम कोशिश

11 September 2025 - 9:25 PM
Photo of पंजाब की खानपान विरासत को मिलेगी वैश्विक पहचान, अमृतसरी कुल्चे के लिए GI टैग की तैयारी

पंजाब की खानपान विरासत को मिलेगी वैश्विक पहचान, अमृतसरी कुल्चे के लिए GI टैग की तैयारी

11 September 2025 - 8:40 PM
Back to top button