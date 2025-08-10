Punjabराज्य

ऑपरेशन सील-18: स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब पुलिस की कड़ी निगरानी, सीमावर्ती जिलों पर विशेष नज़र

Anup Tiwari10 August 2025 - 6:25 PM
1 minute read
Operation Seal-18
सीमावर्ती जिलों पर रहेगी विषेश नज़र

Operation Seal-18 : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पंजाब पुलिस ने आगामी स्वतंत्रता दिवस को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से शनिवार को विशेष “ऑपरेशन सील-18” चलाया. डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में यह ऑपरेशन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक राज्य के सभी जिलों में एकसाथ चलाया गया. इसका मकसद था राज्य की सीमाओं पर सघन जांच के जरिए समाज विरोधी तत्वों, नशा तस्करों और अपराधियों की घुसपैठ को रोकना.

71 स्थानों पर लगाए गए नाके, सैकड़ों वाहन चेक

स्पेशल डीजीपी अरपित शुक्ला ने बताया कि ऑपरेशन के तहत 10 अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों, पठानकोट, श्री मुक्तसर साहिब, फाज़िल्का, रूपनगर, एसएएस नगर, पटियाला, संगरूर, मानसा, होशियारपुर और बठिंडा में 71 एंट्री और एग्ज़िट प्वाइंट्स पर मज़बूत नाके लगाए गए हैं. 600 से अधिक पुलिसकर्मियों, 79 गजटेड अधिकारियों और थानाध्यक्षों की निगरानी में 2,464 वाहनों की जांच की. इस दौरान 286 चालान काटे गए, 9 वाहन जब्त हुए, 4 एफआईआर दर्ज की गईं और 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया.

नशा विरोधी मुहिम, 87 गिरफ्तार, 54 पुनर्वास के लिए तैयार

इसके साथ ही “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान के 161वें दिन भी कार्रवाई जारी रही. कुल 403 स्थानों पर छापेमारी की गई, 57 नए मुकदमे दर्ज हुए और 87 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए. ज़ब्त नशे में 2.2 किलोग्राम हेरोइन और 2.1 किलोग्राम अफीम शामिल रही. इसके साथ ही अब तक इस मुहिम के तहत गिरफ्तारियों की कुल संख्या 25,264 हो गई है.

राज्य की तीन-स्तरीय रणनीति, एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन EDP, के तहत पुलिस ने शनिवार को 54 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए राज़ी किया, जो पुनर्वास के मोर्चे पर बड़ी सफलता मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें : ड्रग रैकेट केस में अहम मोड़, भगोड़ा जोगा सिंह दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari10 August 2025 - 6:25 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of शहीद भगत सिंह ढढोगल श्रद्धांजलि सभा में बोले CM भगवंत मान: विकास, विरासत और बदलाव का संकल्प दोहराया

शहीद भगत सिंह ढढोगल श्रद्धांजलि सभा में बोले CM भगवंत मान: विकास, विरासत और बदलाव का संकल्प दोहराया

10 August 2025 - 7:02 PM
Photo of ड्रग रैकेट केस में अहम मोड़, भगोड़ा जोगा सिंह दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार

ड्रग रैकेट केस में अहम मोड़, भगोड़ा जोगा सिंह दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार

10 August 2025 - 5:50 PM
Photo of Punjab: रक्षाबंधन पर आंगनवाड़ी कर्मियों को सौगात, 435 हेल्परों की पदोन्नति, 5000 पदों पर भर्ती जल्द

Punjab: रक्षाबंधन पर आंगनवाड़ी कर्मियों को सौगात, 435 हेल्परों की पदोन्नति, 5000 पदों पर भर्ती जल्द

10 August 2025 - 5:03 PM
Photo of प्रकृति की रक्षा में हरियाणा का संकल्प, मुख्यमंत्री सैनी ने वन महोत्सव में की बड़ी घोषणाएं

प्रकृति की रक्षा में हरियाणा का संकल्प, मुख्यमंत्री सैनी ने वन महोत्सव में की बड़ी घोषणाएं

10 August 2025 - 4:03 PM
Photo of राज्यसभा सदस्य संत सीचेवाल का ट्रम्प पर तीखा हमला, टैरिफ नीति को बताया गरीब देशों के शोषण का तरीका

राज्यसभा सदस्य संत सीचेवाल का ट्रम्प पर तीखा हमला, टैरिफ नीति को बताया गरीब देशों के शोषण का तरीका

10 August 2025 - 3:56 PM
Photo of सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने एंटी-ड्रोन सिस्टम लॉन्च कर सीमा पार से नशा और हथियार तस्करी पर कसा शिकंजा

सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने एंटी-ड्रोन सिस्टम लॉन्च कर सीमा पार से नशा और हथियार तस्करी पर कसा शिकंजा

10 August 2025 - 3:39 PM
Photo of शिक्षा से जीतेंगे नशे की लड़ाई, पंजाब के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा विशेष पाठ्यक्रम

शिक्षा से जीतेंगे नशे की लड़ाई, पंजाब के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा विशेष पाठ्यक्रम

10 August 2025 - 3:30 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप मनकोटिया के परिवार से की मुलाकात

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप मनकोटिया के परिवार से की मुलाकात

10 August 2025 - 2:53 PM
Photo of सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को निवेश के लिए अवसरों की भूमि बताया

सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को निवेश के लिए अवसरों की भूमि बताया

10 August 2025 - 2:34 PM
Photo of पंजाब रोडवेज कर्मचारी यूनियन की हड़ताल वापस, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दिया आश्वासन

पंजाब रोडवेज कर्मचारी यूनियन की हड़ताल वापस, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दिया आश्वासन

10 August 2025 - 1:21 PM
Back to top button