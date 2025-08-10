Operation Seal-18 : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पंजाब पुलिस ने आगामी स्वतंत्रता दिवस को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से शनिवार को विशेष “ऑपरेशन सील-18” चलाया. डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में यह ऑपरेशन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक राज्य के सभी जिलों में एकसाथ चलाया गया. इसका मकसद था राज्य की सीमाओं पर सघन जांच के जरिए समाज विरोधी तत्वों, नशा तस्करों और अपराधियों की घुसपैठ को रोकना.

71 स्थानों पर लगाए गए नाके, सैकड़ों वाहन चेक

स्पेशल डीजीपी अरपित शुक्ला ने बताया कि ऑपरेशन के तहत 10 अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों, पठानकोट, श्री मुक्तसर साहिब, फाज़िल्का, रूपनगर, एसएएस नगर, पटियाला, संगरूर, मानसा, होशियारपुर और बठिंडा में 71 एंट्री और एग्ज़िट प्वाइंट्स पर मज़बूत नाके लगाए गए हैं. 600 से अधिक पुलिसकर्मियों, 79 गजटेड अधिकारियों और थानाध्यक्षों की निगरानी में 2,464 वाहनों की जांच की. इस दौरान 286 चालान काटे गए, 9 वाहन जब्त हुए, 4 एफआईआर दर्ज की गईं और 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया.

नशा विरोधी मुहिम, 87 गिरफ्तार, 54 पुनर्वास के लिए तैयार

इसके साथ ही “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान के 161वें दिन भी कार्रवाई जारी रही. कुल 403 स्थानों पर छापेमारी की गई, 57 नए मुकदमे दर्ज हुए और 87 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए. ज़ब्त नशे में 2.2 किलोग्राम हेरोइन और 2.1 किलोग्राम अफीम शामिल रही. इसके साथ ही अब तक इस मुहिम के तहत गिरफ्तारियों की कुल संख्या 25,264 हो गई है.

राज्य की तीन-स्तरीय रणनीति, एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन EDP, के तहत पुलिस ने शनिवार को 54 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए राज़ी किया, जो पुनर्वास के मोर्चे पर बड़ी सफलता मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें : ड्रग रैकेट केस में अहम मोड़, भगोड़ा जोगा सिंह दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप