Punjabराज्य

ड्रग रैकेट केस में अहम मोड़, भगोड़ा जोगा सिंह दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार

Anup Tiwari10 August 2025 - 5:50 PM
2 minutes read
Joga Singh Arrest
दिल्ली एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी

Joga Singh Arrest : पंजाब के वित्त मंत्री और ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने एक अहम खुलासा करते हुए कहा कि विधायक सुखपाल सिंह खैहरा के पूर्व सुरक्षा अधिकारी जोगा सिंह की गिरफ्तारी, 2015 के चर्चित गुरदेव सिंह देबी ड्रग रैकेट के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक मील का पत्थर है. पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने कहा कि इस मामले में वर्षों तक हुई देरी राजनीतिक दबाव और आरोपी के प्रभावशाली राजनीतिक संपर्कों का नतीजा रही है.

उन्होंने बताया कि जोगा सिंह को 28 सितंबर 2023 को नामजद किए जाने के बाद से वह फरार चल रहा था. फाजिल्का की सेशन कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने क्रमशः अक्टूबर 2023 और जनवरी 2024 में उसकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं. इसके बावजूद, वह गिरफ्तारी से बचता रहा. नवंबर 2023 में एसआईटी द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर के चलते वह ऑस्ट्रेलिया भागने की कोशिश में था, लेकिन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया. उसे ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब लाया गया और जलालाबाद अदालत में पेश किया गया, जहां उसे पांच दिन का पुलिस रिमांड मिला.

जांच में खुली राजनीतिक साजिश की परतें

वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि जांच के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं. उन्होंने बताया कि जोगा सिंह ने न केवल गुरदेव सिंह और यूके में रह रही उसकी बहन चरनजीत कौर से संपर्क बनाए रखा, बल्कि सुखपाल सिंह खैहरा के साथ उनकी बातचीत में भी अहम भूमिका निभाई. कॉल डिटेल रिकॉर्ड से यह भी सामने आया है कि जोगा सिंह और गुरदेव सिंह कई बार एक ही स्थान पर मौजूद थे, भले ही खैहरा खुद वहाँ न हों. इससे इस ड्रग रैकेट में व्यापक राजनीतिक सांठगांठ के संकेत मिलते हैं.

युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम के आंकड़े और उपलब्धियां

मंत्री चीमा ने युद्ध नशों विरुद्ध मुहिम की अब तक की प्रगति पर भी प्रकाश डाला. 1 मार्च 2025 से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 16,062 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 25,177 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. नशा तस्करों की 178 अवैध संपत्तियों को भी सरकार द्वारा जब्त और ध्वस्त किया गया है. जब्त किए गए नशीले पदार्थों में शामिल हैं:

  • 1,044 किलोग्राम हेरोइन
  • 21,309 किलोग्राम भूकी
  • 365 किलोग्राम अफीम
  • लगभग 32 लाख नशीली गोलियां और कैप्सूल

ड्रोन तकनीक से लैस पंजाब पुलिस

हरपाल चीमा ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने अपनी पुलिस फोर्स को 51.41 करोड़ रुपये की लागत वाली अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक से लैस किया है. यह ड्रोन प्रणाली पंजाब की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर हो रही मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. वित्त मंत्री ने सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए यह भी कहा कि, पंजाब सरकार मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस  नीति पर काम कर रही है और आने वाले दिनों में इस मुहिम को और तेज किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : Punjab: रक्षाबंधन पर आंगनवाड़ी कर्मियों को सौगात, 435 हेल्परों की पदोन्नति, 5000 पदों पर भर्ती जल्द

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari10 August 2025 - 5:50 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of शहीद भगत सिंह ढढोगल श्रद्धांजलि सभा में बोले CM भगवंत मान: विकास, विरासत और बदलाव का संकल्प दोहराया

शहीद भगत सिंह ढढोगल श्रद्धांजलि सभा में बोले CM भगवंत मान: विकास, विरासत और बदलाव का संकल्प दोहराया

10 August 2025 - 7:02 PM
Photo of ऑपरेशन सील-18: स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब पुलिस की कड़ी निगरानी, सीमावर्ती जिलों पर विशेष नज़र

ऑपरेशन सील-18: स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब पुलिस की कड़ी निगरानी, सीमावर्ती जिलों पर विशेष नज़र

10 August 2025 - 6:25 PM
Photo of Punjab: रक्षाबंधन पर आंगनवाड़ी कर्मियों को सौगात, 435 हेल्परों की पदोन्नति, 5000 पदों पर भर्ती जल्द

Punjab: रक्षाबंधन पर आंगनवाड़ी कर्मियों को सौगात, 435 हेल्परों की पदोन्नति, 5000 पदों पर भर्ती जल्द

10 August 2025 - 5:03 PM
Photo of प्रकृति की रक्षा में हरियाणा का संकल्प, मुख्यमंत्री सैनी ने वन महोत्सव में की बड़ी घोषणाएं

प्रकृति की रक्षा में हरियाणा का संकल्प, मुख्यमंत्री सैनी ने वन महोत्सव में की बड़ी घोषणाएं

10 August 2025 - 4:03 PM
Photo of राज्यसभा सदस्य संत सीचेवाल का ट्रम्प पर तीखा हमला, टैरिफ नीति को बताया गरीब देशों के शोषण का तरीका

राज्यसभा सदस्य संत सीचेवाल का ट्रम्प पर तीखा हमला, टैरिफ नीति को बताया गरीब देशों के शोषण का तरीका

10 August 2025 - 3:56 PM
Photo of सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने एंटी-ड्रोन सिस्टम लॉन्च कर सीमा पार से नशा और हथियार तस्करी पर कसा शिकंजा

सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने एंटी-ड्रोन सिस्टम लॉन्च कर सीमा पार से नशा और हथियार तस्करी पर कसा शिकंजा

10 August 2025 - 3:39 PM
Photo of शिक्षा से जीतेंगे नशे की लड़ाई, पंजाब के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा विशेष पाठ्यक्रम

शिक्षा से जीतेंगे नशे की लड़ाई, पंजाब के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा विशेष पाठ्यक्रम

10 August 2025 - 3:30 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप मनकोटिया के परिवार से की मुलाकात

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप मनकोटिया के परिवार से की मुलाकात

10 August 2025 - 2:53 PM
Photo of सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को निवेश के लिए अवसरों की भूमि बताया

सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को निवेश के लिए अवसरों की भूमि बताया

10 August 2025 - 2:34 PM
Photo of पंजाब रोडवेज कर्मचारी यूनियन की हड़ताल वापस, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दिया आश्वासन

पंजाब रोडवेज कर्मचारी यूनियन की हड़ताल वापस, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दिया आश्वासन

10 August 2025 - 1:21 PM
Back to top button