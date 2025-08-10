Punjabराज्य

Punjab: रक्षाबंधन पर आंगनवाड़ी कर्मियों को सौगात, 435 हेल्परों की पदोन्नति, 5000 पदों पर भर्ती जल्द

Anup Tiwari10 August 2025 - 5:03 PM
2 minutes read
Punjab Anganwadi Promotion
रक्षाबंधन पर आंगनवाड़ी कर्मियों को सौगात

Punjab Anganwadi Promotion : रक्षाबंधन के पावन अवसर पर पंजाब सरकार ने राज्य की आंगनवाड़ी हेल्परों और वर्करों को एक बड़ा तोहफा दिया है. सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने घोषणा की है कि विभाग की 435 आंगनवाड़ी हेल्परों को पदोन्नत कर आंगनवाड़ी वर्कर बनाया गया है. उन्होंने बताया कि ऐसे हेल्परों को, जो दसवीं पास हैं और कम से कम 10 वर्षों से सेवा दे रही हैं उन्हें पदोन्नति के लिए प्राथमिकता दी गई है. यह निर्णय लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहीं महिला कर्मचारियों के लिए राहत का कार्य करेगा.

दिव्यांग या गंभीर रोग से पीड़ित वर्करों के आश्रितों को नौकरी

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने यह भी बताया कि सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन मामलों में भी विशेष अवसर दे रही है, जहां ड्यूटी के दौरान कोई आंगनवाड़ी हेल्पर या वर्कर स्थायी रूप से दिव्यांग हो गई है या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है. ऐसे मामलों में उनके योग्य आश्रितों को विभाग में नौकरी देने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है. सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि 31 अगस्त 2025 तक पुराने लंबित आश्रित मामलों और तबादलों का समाधान अनिवार्य रूप से किया जाए.

1 सितंबर से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि विभाग में लगभग 5000 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू की जाएगी. यह भर्ती पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और मेरिट के आधार पर होगी. सभी जिलों के बाल विकास परियोजना अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार सामने आने पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह भर्ती प्रक्रिया 30 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी.

महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण देने का संकल्प

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि पदोन्नतियां और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनकी भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. सरकार के इन कदमों से न केवल महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी.

यह भी पढ़ें : सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने एंटी-ड्रोन सिस्टम लॉन्च कर सीमा पार से नशा और हथियार तस्करी पर कसा शिकंजा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari10 August 2025 - 5:03 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ड्रग रैकेट केस में अहम मोड़, भगोड़ा जोगा सिंह दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार

ड्रग रैकेट केस में अहम मोड़, भगोड़ा जोगा सिंह दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार

10 August 2025 - 5:50 PM
Photo of प्रकृति की रक्षा में हरियाणा का संकल्प, मुख्यमंत्री सैनी ने वन महोत्सव में की बड़ी घोषणाएं

प्रकृति की रक्षा में हरियाणा का संकल्प, मुख्यमंत्री सैनी ने वन महोत्सव में की बड़ी घोषणाएं

10 August 2025 - 4:03 PM
Photo of राज्यसभा सदस्य संत सीचेवाल का ट्रम्प पर तीखा हमला, टैरिफ नीति को बताया गरीब देशों के शोषण का तरीका

राज्यसभा सदस्य संत सीचेवाल का ट्रम्प पर तीखा हमला, टैरिफ नीति को बताया गरीब देशों के शोषण का तरीका

10 August 2025 - 3:56 PM
Photo of सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने एंटी-ड्रोन सिस्टम लॉन्च कर सीमा पार से नशा और हथियार तस्करी पर कसा शिकंजा

सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने एंटी-ड्रोन सिस्टम लॉन्च कर सीमा पार से नशा और हथियार तस्करी पर कसा शिकंजा

10 August 2025 - 3:39 PM
Photo of शिक्षा से जीतेंगे नशे की लड़ाई, पंजाब के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा विशेष पाठ्यक्रम

शिक्षा से जीतेंगे नशे की लड़ाई, पंजाब के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा विशेष पाठ्यक्रम

10 August 2025 - 3:30 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप मनकोटिया के परिवार से की मुलाकात

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप मनकोटिया के परिवार से की मुलाकात

10 August 2025 - 2:53 PM
Photo of सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को निवेश के लिए अवसरों की भूमि बताया

सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को निवेश के लिए अवसरों की भूमि बताया

10 August 2025 - 2:34 PM
Photo of पंजाब रोडवेज कर्मचारी यूनियन की हड़ताल वापस, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दिया आश्वासन

पंजाब रोडवेज कर्मचारी यूनियन की हड़ताल वापस, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दिया आश्वासन

10 August 2025 - 1:21 PM
Photo of पंजाब में औद्योगिक क्रांति की दिशा में बड़ा कदम, सीएम भगवंत मान और केजरीवाल ने 24 सेक्टर कमेटियों की शुरुआत की

पंजाब में औद्योगिक क्रांति की दिशा में बड़ा कदम, सीएम भगवंत मान और केजरीवाल ने 24 सेक्टर कमेटियों की शुरुआत की

10 August 2025 - 12:39 PM
Photo of अमृतसर में लगे खालिस्तान समर्थक नारे, 24 घंटे में मामले का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर में लगे खालिस्तान समर्थक नारे, 24 घंटे में मामले का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

9 August 2025 - 11:03 PM
Back to top button