Punjab Anganwadi Promotion : रक्षाबंधन के पावन अवसर पर पंजाब सरकार ने राज्य की आंगनवाड़ी हेल्परों और वर्करों को एक बड़ा तोहफा दिया है. सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने घोषणा की है कि विभाग की 435 आंगनवाड़ी हेल्परों को पदोन्नत कर आंगनवाड़ी वर्कर बनाया गया है. उन्होंने बताया कि ऐसे हेल्परों को, जो दसवीं पास हैं और कम से कम 10 वर्षों से सेवा दे रही हैं उन्हें पदोन्नति के लिए प्राथमिकता दी गई है. यह निर्णय लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहीं महिला कर्मचारियों के लिए राहत का कार्य करेगा.

दिव्यांग या गंभीर रोग से पीड़ित वर्करों के आश्रितों को नौकरी

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने यह भी बताया कि सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन मामलों में भी विशेष अवसर दे रही है, जहां ड्यूटी के दौरान कोई आंगनवाड़ी हेल्पर या वर्कर स्थायी रूप से दिव्यांग हो गई है या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है. ऐसे मामलों में उनके योग्य आश्रितों को विभाग में नौकरी देने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है. सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि 31 अगस्त 2025 तक पुराने लंबित आश्रित मामलों और तबादलों का समाधान अनिवार्य रूप से किया जाए.

1 सितंबर से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि विभाग में लगभग 5000 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू की जाएगी. यह भर्ती पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और मेरिट के आधार पर होगी. सभी जिलों के बाल विकास परियोजना अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार सामने आने पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह भर्ती प्रक्रिया 30 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी.

महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण देने का संकल्प

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि पदोन्नतियां और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनकी भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. सरकार के इन कदमों से न केवल महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी.

