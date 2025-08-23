Punjabराज्य

पंजाब में IT क्रांति की शुरुआत, हरपाल सिंह चीमा ने किया बड़ा ऐलान

Punjab IT Expo 2025
पंजाब में IT क्रांति की शुरुआत

Punjab IT Expo 2025 : पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आईटी सेक्टर को तेजी से बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है. राज्य में इस उद्देश्य से काफी ज़मीन आरक्षित की गई है, जहां तकनीकी विकास को और आगे ले जाया जाएगा. यह जानकारी वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने लुधियाना के एक होटल में आयोजित आईटी इंडिया एक्सपो 2025 के उद्घाटन अवसर पर दी. उन्होंने बताया कि पंजाब में अब तक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो चुका है और आईटी क्षेत्र में भी बड़े निवेशक रुचि दिखा रहे हैं. इस मौके पर आत्म नगर से विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू भी उपस्थित थे.

छात्रों के लिए बेहतरीन मौका

मंत्री चीमा ने आईटी एक्सपो के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह न केवल पंजाब बल्कि देश की सबसे बड़ी आईटी प्रदर्शनी है, जिसकी तैयारियां पिछले तीन वर्षों से चल रही थीं. इस इवेंट में 1,000 से ज्यादा कंपनियों के डीलर और लगभग 22,000 विद्यार्थी भाग ले चुके हैं. उन्होंने कहा कि यह एक्सपो छात्रों के लिए तकनीकी जानकारी पाने का एक बेहतरीन अवसर है, जो आमतौर पर ऑनलाइन नहीं मिलती.

मीडिया से बातचीत में मंत्री चीमा ने कहा कि हाल ही में आई बाढ़ जैसी स्थिति में केंद्र सरकार को पंजाब की ओर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र को राज्य के 50,000 करोड़ रुपये के जीएसटी नुकसान और 10,000 करोड़ रुपये के ग्रामीण विकास फंड की भरपाई करनी चाहिए.

बाढ़ की स्थिती पर सरकार सक्रिय, जसविंदर भल्ला के निधन पर जताया शोक

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य सरकार और प्रशासन बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पूरी तरह सक्रिय हैं और राहत कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही. मंत्री चीमा ने प्रसिद्ध हास्य कलाकार जसविंदर भल्ला के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल पंजाब बल्कि पूरी दुनिया को हंसाया है. उनका निधन पंजाबी कला और फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्षति है.

