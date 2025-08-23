Punjabराज्य

गुरु रविदास जी की जमीन पर कब्ज़े के मामले में SC आयोग ने जालंधर पुलिस से मांगी रिपोर्ट

Anup Tiwari23 August 2025 - 8:25 PM
1 minute read
Punjab Land Encroachment
जसवीर सिंह गढ़ी (फाइल फोटो)

Punjab Land Encroachment : पंजाब के जालंधर जिले के गांव धलेता में श्री गुरु रविदास महाराज जी की जमीन पर कथित रूप से सिविल प्रशासन और पुलिस द्वारा किए गए कब्जे के मामले में अब अनुसूचित जाति आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने इस पूरे मामले का सू-मोटो (स्वतः संज्ञान) लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जालंधर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है.

अखबार के माध्यम से मिली खबर

जसवीर सिंह गढ़ी ने जानकारी दी कि उन्हें यह मामला एक अखबार में छपी खबर के माध्यम से ज्ञात हुआ, जिसमें यह दावा किया गया था कि गांव धलेता में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने श्री गुरु रविदास महाराज जी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है. उन्होंने कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर है और इससे न सिर्फ धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि दलित समुदाय के अधिकारों का भी सीधा उल्लंघन है.

आयोग ने मामले को संवेदनशील और प्राथमिकता वाला मानते हुए इसमें कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी है. आयोग ने एसएसपी ग्रामीण जालंधर को 26 अगस्त 2025 तक सभी संबंधित तथ्यों और सूचनाओं के साथ रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

लापरवाही पर होगाी सख्त कार्यवाई

चेयरमैन गढ़ी ने कहा कि यदि जांच में किसी भी अधिकारी या विभाग की लापरवाही या जानबूझकर की गई कार्रवाई सामने आती है, तो आयोग इसके विरुद्ध सख्त कदम उठाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित किसी भी धार्मिक स्थल या संपत्ति पर अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इस मामले पर अब पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं, और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रिपोर्ट के आधार पर आगे क्या कार्रवाई होती है. आयोग की सक्रियता को सामाजिक न्याय के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें : पंजाब: 55 लाख परिवारों के राशन कार्डों पर केंद्र की कैंची, CM भगवंत मान ने कहा- जब तक सीएम हू, कोई कार्ड नहीं कटेगा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari23 August 2025 - 8:25 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में IT क्रांति की शुरुआत, हरपाल सिंह चीमा ने किया बड़ा ऐलान

पंजाब में IT क्रांति की शुरुआत, हरपाल सिंह चीमा ने किया बड़ा ऐलान

23 August 2025 - 9:15 PM
Photo of पंजाब: 55 लाख परिवारों के राशन कार्डों पर केंद्र की कैंची, CM भगवंत मान ने कहा- जब तक सीएम हू, कोई कार्ड नहीं कटेगा

पंजाब: 55 लाख परिवारों के राशन कार्डों पर केंद्र की कैंची, CM भगवंत मान ने कहा- जब तक सीएम हू, कोई कार्ड नहीं कटेगा

23 August 2025 - 7:47 PM
Photo of CM योगी आदित्यनाथ का न्यायिक सेवा संघ के 42वें अधिवेशन में संबोधन, न्याय व्यवस्था सशक्तिकरण पर जोर

CM योगी आदित्यनाथ का न्यायिक सेवा संघ के 42वें अधिवेशन में संबोधन, न्याय व्यवस्था सशक्तिकरण पर जोर

23 August 2025 - 6:55 PM
Photo of थाने से कोर्ट में गवाही? आम आदमी पार्टी और वकीलों का एलजी पर तीखा हमला

थाने से कोर्ट में गवाही? आम आदमी पार्टी और वकीलों का एलजी पर तीखा हमला

23 August 2025 - 6:14 PM
Photo of PM मोदी पर विवादित पोस्ट करना तेजस्वी यादव को पड़ा भारी, UP और महाराष्ट्र में केस दर्ज

PM मोदी पर विवादित पोस्ट करना तेजस्वी यादव को पड़ा भारी, UP और महाराष्ट्र में केस दर्ज

23 August 2025 - 5:13 PM
Photo of पटना में बन रही भारत की सबसे आधुनिक साइंस सिटी! मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी का भव्य निरीक्षण

पटना में बन रही भारत की सबसे आधुनिक साइंस सिटी! मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी का भव्य निरीक्षण

23 August 2025 - 4:57 PM
Photo of हिंदी भाषा और साहित्य के सेवियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया सम्मानित

हिंदी भाषा और साहित्य के सेवियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया सम्मानित

23 August 2025 - 4:27 PM
Photo of पंजाब के पर्यटन मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने जसविन्दर भल्ला के निधन पर जताया दुख

पंजाब के पर्यटन मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने जसविन्दर भल्ला के निधन पर जताया दुख

23 August 2025 - 3:53 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मलोट हलके के लिए 12 करोड़ की विकास ग्रांट का किया ऐलान

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मलोट हलके के लिए 12 करोड़ की विकास ग्रांट का किया ऐलान

23 August 2025 - 3:40 PM
Photo of न्यायिक सेवा सम्मेलन में बोले योगी आदित्यनाथ, सुदृढ़ न्याय व्यवस्था से खुलेगा विकसित उत्तर प्रदेश का द्वार

न्यायिक सेवा सम्मेलन में बोले योगी आदित्यनाथ, सुदृढ़ न्याय व्यवस्था से खुलेगा विकसित उत्तर प्रदेश का द्वार

23 August 2025 - 3:27 PM
Back to top button