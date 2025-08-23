Punjab Land Encroachment : पंजाब के जालंधर जिले के गांव धलेता में श्री गुरु रविदास महाराज जी की जमीन पर कथित रूप से सिविल प्रशासन और पुलिस द्वारा किए गए कब्जे के मामले में अब अनुसूचित जाति आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने इस पूरे मामले का सू-मोटो (स्वतः संज्ञान) लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जालंधर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है.

अखबार के माध्यम से मिली खबर

जसवीर सिंह गढ़ी ने जानकारी दी कि उन्हें यह मामला एक अखबार में छपी खबर के माध्यम से ज्ञात हुआ, जिसमें यह दावा किया गया था कि गांव धलेता में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने श्री गुरु रविदास महाराज जी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है. उन्होंने कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर है और इससे न सिर्फ धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि दलित समुदाय के अधिकारों का भी सीधा उल्लंघन है.

आयोग ने मामले को संवेदनशील और प्राथमिकता वाला मानते हुए इसमें कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी है. आयोग ने एसएसपी ग्रामीण जालंधर को 26 अगस्त 2025 तक सभी संबंधित तथ्यों और सूचनाओं के साथ रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

लापरवाही पर होगाी सख्त कार्यवाई

चेयरमैन गढ़ी ने कहा कि यदि जांच में किसी भी अधिकारी या विभाग की लापरवाही या जानबूझकर की गई कार्रवाई सामने आती है, तो आयोग इसके विरुद्ध सख्त कदम उठाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित किसी भी धार्मिक स्थल या संपत्ति पर अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इस मामले पर अब पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं, और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रिपोर्ट के आधार पर आगे क्या कार्रवाई होती है. आयोग की सक्रियता को सामाजिक न्याय के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है.

