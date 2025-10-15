Punjabराज्य

बेंगलुरु में पंजाब का शानदार निवेशक रोड शो: प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026

Amzad Khan15 October 2025 - 6:11 PM
2 minutes read
Punjab Investment Roadshow 2026
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा बेंगलुरु में आयोजित ‘प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026’ के रोड शो में निवेशकों को संबोधित करते हुए

Punjab Investment Roadshow 2026 : पिछले महीने एनसीआर में आयोजित शानदार रोड शो की सफलता के बाद, पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा की मौजूदगी में बेंगलुरु में प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 का प्रभावशाली रोड शो आयोजित किया. इसका मकसद पंजाब को निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाना और राज्य में उद्योगों का विस्तार करना था..

प्रमुख कंपनियों के साथ बैठकें

मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि रोड शो के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों के साथ बैठकें की गईं.

  • सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्र की अग्रणी कंपनी इंटेल के साथ तकनीकी आवश्यकताओं पर चर्चा हुई.
  • अरजस स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने पंजाब में 350 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अपने संचालन का विस्तार करने की योजना साझा की.
  • रॉयल ऑर्किड होटल्स ने हेरिटेज होटलों और पर्यटन अवसंरचना के विकास का अध्ययन करने का निर्णय लिया.

आईटी और तकनीकी क्षेत्र में चर्चा

आईटी और आईटीईएस क्षेत्र की कंपनी सोनेट सॉफ्टवेयर ने डिजिटल परिवर्तन, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स और एआई-आधारित सेवाओं की संभावनाओं पर चर्चा की. एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की कंपनियों आइडिया फोर्ज और एच.ए.एल. के साथ उन्नत यूएवी और इंजीनियरिंग सप्लायर नेटवर्क पर विचार-विमर्श हुआ.

पंजाब सत्र में उद्यमियों का योगदान

शाम के पंजाब सत्र में तकनीकी उद्यमियों और उद्योगपतियों ने अपने अनुभव साझा किए.

  • वाइब्राकॉस्टिक, नेटस्मार्ट्ज, आईटीसी और हारटेक्स के प्रतिनिधियों ने पंजाब में निवेश और संचालन के अवसरों पर प्रकाश डाला.
  • एसटीपीआई मोहाली और बेंगलुरु के निदेशकों ने निवेशकों से पंजाब को उत्तर भारत में अगला प्रमुख आईटी और डेटा सेंटर हब मानने का अनुरोध किया.

सेमीकंडक्टर और उभरता हुआ इकोसिस्टम

सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी, मोहाली के महानिदेशक ने राज्य के उभरते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और भारत की तकनीकी जरूरतों में पंजाब की भूमिका पर जोर दिया.

निवेशक-हितैषी प्रशासन की सराहना

जेट्रो, ईओ, एसटीपीआई, वाईपीओ, टीआईई और अन्य प्रमुख संगठनों ने पंजाब के निवेशक-हितैषी दृष्टिकोण और सुधारवादी प्रशासन की सराहना की. इस रोड शो ने साबित कर दिया कि पंजाब अब उद्योग और तकनीक के लिए एक आकर्षक और भरोसेमंद गंतव्य बन चुका है.

