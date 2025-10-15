Punjab

मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने जल परियोजनाओं की प्रगति और सड़कों की मरम्मत पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए

Ajay Yadav15 October 2025 - 3:28 PM
1 minute read
फटाफट पढ़ें

  • अमृतसर-जालंधर-पटियाला में परियोजना समीक्षा
  • पटियाला के लिए जोन-वार योजना जारी
  • अमृतसर-जालंधर में श्रमिक बढ़ाए जाएं
  • सड़कों की मरम्मत समय पर सुनिश्चित
  • अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश

Punjab News : पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आज अमृतसर, जालंधर और पटियाला में मैसर्स एल एंड टी द्वारा संचालित जल आपूर्ति परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक विस्तृत समीक्षा बैठक की.

इन परियोजनाओं के कार्य की समीक्षा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने परियोजना के योजनाबद्ध और जल्द कार्यान्वयन को यकीनी बनाने के लिये पटियाला के लिए जोन-वार कार्यान्वयन योजना तैयार करने के निर्देश दिए और अमृतसर व जालंधर में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए ताकि कार्य को तेजी से पूरा किया जा सके.

सड़क मरम्मत में समय और गुणवत्ता पर जोर

डॉ. रवजोत सिंह ने मैसर्स एल एंड टी को निर्देश दिया कि वे सभी पहचाने गए जोनों में प्रभावी और समय पर सड़क मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए समर्पित टीमें तैनात करें, उन्होंने कंपनी को यह भी कहा कि कार्यान्वयन चरण के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मजबूत ट्रैफिक प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश

परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के महत्व पर जोर देते हुए स्थानीय निकाय मंत्री ने कंपनी से परियोजना की समयसीमा का सख्ती से पालन करने की अपील की और विभागीय अधिकारियों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए. इस बैठक में स्थानीय निकाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मैसर्स एल एंड टी लिमिटेड के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

