Punjab

पंजाब के सरकारी स्कूलों का नया कीर्तिमान, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में लिया हिस्सा

Ajay Yadav22 December 2025 - 7:45 AM
2 minutes read
Punjab government schools :
पंजाब के सरकारी स्कूलों का नया कीर्तिमान , 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में लिया हिस्सा

फटाफट पढ़ें :

  • 23 लाख अभिभावक जुड़े
  • सरकारी स्कूलों में संवाद
  • शिक्षा बनी जनआंदोलन
  • बच्चों का सर्वांगीण विकास
  • शिक्षा और भरोसे में बदलाव

Punjab Government Schools : पंजाब में सरकारी स्कूलों की तस्वीर और तकदीर बदल रही है. इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, 23 लाख से अधिक अभिभावकों की ऐतिहासिक भागीदारी, जिन्होंने एक साथ अपने बच्चों के भविष्य के लिए स्कूलों का रुख किया. यह केवल एक पीटीएम नहीं थी, बल्कि पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में भरोसे, सहभागिता और बदलाव की एक मजबूत मिसाल थी.

सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार ने शिक्षा को सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि जनआंदोलन बना दिया है. चौथी मेगा पेरेंट- टीचर मीटिंग में जिस तरह से माता–पिता, शिक्षक और स्कूल प्रबंधन एक साथ जुड़े, उसने यह साफ कर दिया कि अब सरकारी स्कूलों को लेकर सोच पूरी तरह बदल चुकी है.

सरकारी स्कूलों पर भरोसा

राज्य भर के 7500 से अधिक सरकारी स्कूलों में आयोजित इस मेगा पीटीएम में अभिभावकों ने खुलकर शिक्षकों से संवाद किया, बच्चों की पढ़ाई, व्यवहार और भविष्य की योजनाओं पर बात की. कई अभिभावकों ने माना कि पहले वे सरकारी स्कूलों से दूर रहते थे, लेकिन आज वही स्कूल उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा, सुरक्षित माहौल और आत्मविश्वास दे रहे हैं.

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने खुद स्कूलों में जाकर इस पहल का नेतृत्व किया, उन्होंने बताया कि यह सिर्फ मीटिंग नहीं, बल्कि मां- पिता की भागीदारी की एक ठोस पहल है, जिसमें अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई का सक्रिय हिस्सा बनाया जा रहा है. 40 हजार से ज़्यादा शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया गया कि बातचीत सकारात्मक, सम्मानजनक और समाधान आधारित हो.

सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों का भरोसा

‘आप’ पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और मजबूती दी, उन्होंने कहा कि जब माता-पिता सरकारी स्कूलों पर भरोसा करते हैं और इतनी बड़ी संख्या में जुड़ते हैं, तो यह किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है.

भावनात्मक और सामाजिक विकास पर चर्चा

इस पीटीएम में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर भी बात हुई. शिक्षकों और अभिभावकों ने मिलकर यह तय किया कि घर और स्कूल मिलकर बच्चों को कैसे बेहतर माहौल दे सकते हैं. कई जगहों पर अभिभावकों ने शिक्षकों की मेहनत की खुलकर सराहना की और कहा कि आज सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं, बल्कि कई मामलों में उनसे बेहतर हैं.

सरकारी स्कूलों में बदलाव जमीन पर दिखा

23 लाख अभिभावकों की मौजूदगी यह बताती है कि पंजाब की जनता अब बदलाव को महसूस कर रही है. सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की प्रतिबद्धता और सरकार की नीयत- सब कुछ जमीन पर दिख रहा है.

यह मेगा पीटीएम सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि उस भरोसे की कहानी है जो आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब के सरकारी स्कूलों में पैदा किया है. यह साबित करता है कि जब सरकार ईमानदारी से शिक्षा पर काम करती है, तो जनता खुद आगे बढ़कर उसका साथ देती है.

ये भी पढ़ें- नितिन नवीन बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार सरकार में हैं मंत्री

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 December 2025 - 7:45 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of युद्ध नशों विरुद्ध’ : 295वें दिन, पंजाब पुलिस ने 151 नशा तस्करों को 3.1 किलोग्राम हेरोइन सहित किया गिरफ्तार

युद्ध नशों विरुद्ध’ : 295वें दिन, पंजाब पुलिस ने 151 नशा तस्करों को 3.1 किलोग्राम हेरोइन सहित किया गिरफ्तार

21 December 2025 - 7:44 PM
Photo of पंजाब में डिजिटल क्रांति, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने डिजिटल नवाचार और वित्तीय समझदारी से किया बड़ा बदलाव

पंजाब में डिजिटल क्रांति, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने डिजिटल नवाचार और वित्तीय समझदारी से किया बड़ा बदलाव

21 December 2025 - 7:14 PM
Photo of पेड़ों की कटाई पर सख्ती से लेकर प्रकृति संरक्षण तक, पंजाब सरकार के बड़े फैसले जानिए

पेड़ों की कटाई पर सख्ती से लेकर प्रकृति संरक्षण तक, पंजाब सरकार के बड़े फैसले जानिए

21 December 2025 - 6:38 PM
Photo of पंजाब में सड़कों और पुलों का बंपर विकास, 2920 करोड़ की योजना से जुड़ी नई कनेक्टिविटी और चौड़ीकरण की तैयारी

पंजाब में सड़कों और पुलों का बंपर विकास, 2920 करोड़ की योजना से जुड़ी नई कनेक्टिविटी और चौड़ीकरण की तैयारी

21 December 2025 - 6:04 PM
Photo of पंजाब सरकार की बड़ी योजना, हरभजन सिंह ETO ने सड़क अवसंरचना सुधार का लिया संकल्प

पंजाब सरकार की बड़ी योजना, हरभजन सिंह ETO ने सड़क अवसंरचना सुधार का लिया संकल्प

21 December 2025 - 12:52 PM
Photo of चौथी मेगा PTM में अभिभावकों ने दिखाया जबरदस्त उत्साह, 23 लाख से ज्यादा माता-पिता हुए शामिल

चौथी मेगा PTM में अभिभावकों ने दिखाया जबरदस्त उत्साह, 23 लाख से ज्यादा माता-पिता हुए शामिल

21 December 2025 - 12:17 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने 1.5 किलोग्राम हेरोइन और 1 किलोग्राम अफीम सहित 153 ड्रग तस्कर किए गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने 1.5 किलोग्राम हेरोइन और 1 किलोग्राम अफीम सहित 153 ड्रग तस्कर किए गिरफ्तार

21 December 2025 - 12:06 PM
Photo of पंजाब आबादी अधिनियम 2021 में बड़ा बदलाव, आपत्ति और अपील की समय सीमा घटाई

पंजाब आबादी अधिनियम 2021 में बड़ा बदलाव, आपत्ति और अपील की समय सीमा घटाई

21 December 2025 - 11:30 AM
Photo of नार्को-आतंक मॉड्यूल से जुड़ा आर्मी डेजर्टर और सहयोगी 907 ग्राम हेरोइन, पिस्टल व हैंड ग्रेनेड सहित गिरफ्तार

नार्को-आतंक मॉड्यूल से जुड़ा आर्मी डेजर्टर और सहयोगी 907 ग्राम हेरोइन, पिस्टल व हैंड ग्रेनेड सहित गिरफ्तार

21 December 2025 - 11:23 AM
Photo of सीएम भगवंत मान ने पटियाला फ्लाइंग क्लब में विमानन भविष्य और एयरक्राफ्ट इंजीनियरों से बातचीत की

सीएम भगवंत मान ने पटियाला फ्लाइंग क्लब में विमानन भविष्य और एयरक्राफ्ट इंजीनियरों से बातचीत की

21 December 2025 - 9:58 AM
Back to top button