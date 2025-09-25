Punjabराज्य

पंजाब के किसानों को बड़ी सौगात: भगवंत मान सरकार बाँटेगी 2 लाख क्विंटल मुफ़्त गेहूँ बीज, जानिए पूरी योजना

Amzad Khan25 September 2025 - 1:29 PM
1 minute read
Punjab free wheat seeds
सीएम भगवंत मान बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुफ़्त गेहूँ बीज योजना की घोषणा करते हुए

Punjab free wheat seeds : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने हाल ही में आई भीषण बाढ़ के दौरान लगभग पांच लाख एकड़ जमीन पर अपनी फसल गंवाने वाले किसानों को राहत देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है. सरकार किसानों को दो लाख क्विंटल गेहूँ का बीज मुफ़्त देगी.

74 करोड़ रुपये मूल्य का बीज

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को मुफ़्त दिए जाने वाले इस गेहूँ बीज की कीमत लगभग 74 करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि पंजाब के मेहनती किसानों ने देश को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान दिया है, इसलिए संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आगामी रबी सीज़न की फ़सल के लिए मुफ़्त गेहूँ का बीज उपलब्ध कराएगी. यह कदम बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुश्किलों से उबारने की दिशा में सरकार की एक कोशिश है.

अभूतपूर्व तबाही का मंजर

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार की बाढ़ ने पंजाब में तबाही के नए रिकॉर्ड बनाए हैं. उन्होंने बताया कि 2,300 गाँव बाढ़ की चपेट में आए, जिससे 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और पाँच लाख एकड़ भूमि पर खड़ी फ़सल बर्बाद हो गई.

जन-धन की भारी हानि

मुख्यमंत्री ने आँकड़े साझा करते हुए कहा कि बाढ़ से 56 लोगों की मौत हो गई और लगभग सात लाख लोग बेघर हो गए. इसके अलावा 3,200 सरकारी स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए, 19 कॉलेज मलबे में तब्दील हो गए, 1,400 क्लीनिक व अस्पताल बुरी तरह प्रभावित हुए, 8,500 किलोमीटर सड़कें टूट गईं और 2,500 पुल बह गए. मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ से कुल नुकसान का अनुमान लगभग 13,800 करोड़ रुपये लगाया गया है, लेकिन वास्तविक नुकसान इससे कहीं अधिक हो सकता है.

