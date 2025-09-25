फटाफट पढ़ें

पंजाब में 15 ऑटो ई-रिक्शा बांटे गए

डॉ. बलजीत कौर ने स्वरोजगार बढ़ाया

भगवंत सिंह मान सरकार आत्मनिर्भर

ऑटो से आर्थिक मजबूती मिलेगी

लाभार्थियों ने सरकार को धन्यवाद दिया

Punjab News : पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा मलोट हलके से विधायक डॉ. बलजीत कौर द्वारा अपने हलके के जरूरतमंद व्यक्तियों को स्वरोजगार योजना के तहत 15 ऑटो ई-रिक्शा वितरित किए गए.

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार गरीब और दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए वचनबद्ध है. ये ऑटो ई-रिक्शा उन्हें रोजगार कमाने और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर प्रदान करेंगे.

जरूरतमंदों के लिए आत्मनिर्भरता का अवसर

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह केवल वाहन नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के लिए एक नई शुरुआत है. ये ऑटो ई-रिक्शा उनके चेहरों पर खुशी लाएंगे और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का साहस देंगे, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का सपना है कि कोई भी परिवार बेसहारा न रहे और हर व्यक्ति अपने जीवन में आत्मनिर्भरता का मार्ग अपनाए. यह प्रयास “आत्मनिर्भर पंजाब” के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

इस अवसर पर ऑटो ई-रिक्शा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और मंत्री डॉ. बलजीत कौर का विशेष धन्यवाद किया और विश्वास दिलाया कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएँगे.

